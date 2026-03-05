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Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας – Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου
Πολιτική
12:13 - 05 Μαρ 2026

Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας – Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή «με σοβαρότητα και χωρίς ιδεοληψίες», επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, την Πέμπτη (5/3).

Αναλυτικότερα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι συνεδρίασε άμεσα το ΚΥΣΕΑ, ενώ ο πρωθυπουργός είχε αλλεπάλληλες επαφές με ηγέτες της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παράλληλα με τη διαχείριση των διπλωματικών εξελίξεων, ασχολείται εντατικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου.

Όπως υπογράμμισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, επικεντρώθηκε στη θωράκιση της Κύπρου, αποστέλλοντας φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη. Τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Οικονομικών εξετάζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. «Πάνω από όλα βάζουμε το συμφέρον της Ελλάδας», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η χώρα είναι σήμερα «πολύ πιο ενισχυμένη σε συμμαχίες και σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων» σε σχέση με το 2019.

Στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν είναι αναμεμειγμένη στον πόλεμο», αλλά στηρίζει τις συμμαχίες της και βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο. Όπως είπε, οι στόχοι των επιθέσεων φαίνεται να ήταν οι βρετανικές βάσεις, που βρίσκονται σε κυπριακό έδαφος, γεγονός που απαιτούσε άμεση κινητοποίηση.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα περί drones που κατευθύνονταν προς την Κρήτη, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τη διάψευση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία».

Κάλεσε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού: «Κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρότητα».

Επαναπατρισμός Ελλήνων

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχουν ήδη ξεκινήσει επιστροφές Ελλήνων από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου και άλλων χωρών, όπως το Ομάν. Οι προσπάθειες του ΥΠΕΞ συνεχίζονται σε συνεργασία με τις πρεσβείες, ενώ ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους Έλληνες πρέσβεις για τον καλύτερο συντονισμό.

«Εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατότητα ώστε οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια», τόνισε.

Οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η διάρκεια του πολέμου. Υπενθύμισε ότι η ένταση του Ιουνίου 2025 στην ίδια περιοχή διήρκεσε 12 ημέρες και τελικά δεν είχε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά αυτή τη φορά «κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει» για την εξέλιξη.

Διευκρίνισε πως μόνο το 25% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το 75% δεν επηρεάζεται από την περιοχή.

Στο φυσικό αέριο, οι τιμές απέχουν πολύ από τα επίπεδα της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσφατα ανέβηκαν από 39 στα 43 ευρώ.

Στο πετρέλαιο υπάρχει αύξηση στο ντίζελ, αλλά στην Ελλάδα «το μεγαλύτερο μέρος της τιμής στην αντλία αφορά φόρους», άρα η επίπτωση αναμένεται μικρότερη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας ή ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.

Επίσης είπε ότι το οικονομικό επιτελείο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έχει εκπονήσε σενάρια για την αντιμετώπιση πιθανών αναταράξεων, ακόμη και το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως σημείωσε η επίδραση στον προϋπολογισμό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, στοιχεία που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dguqkn9s058x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 12:26
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