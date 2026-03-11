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Μαρινάκης: Να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγουν οι κουκούλες
Πολιτική
13:49 - 11 Μαρ 2026

Μαρινάκης: Να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγουν οι κουκούλες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε σε πάνελ του Athens Alitheia Forum με θέμα «Θεσμοί, διαφάνεια και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης» ότι «ήρθε η στιγμή να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο».

«Να βγάλουμε, δηλαδή, τις κουκούλες από το διαδίκτυο» δήλωσε ο ίδιος εξηγώντας πως δεν αναφέρεται στην έκφραση άποψης, στη διαφορετική γνώμη, στο ρεπορτάζ, στην κριτική, αλλά στην τέλεση ποινικών αδικημάτων.

«Όταν θέλεις να πάρεις ένα κινητό, μπορεί να πάρεις και έναν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα αριθμούς, δίνεις την ταυτότητά σου. Και ξέρει η κάθε εταιρεία, όχι όλοι εσείς που μας βλέπετε, ότι πίσω από αυτό το κινητό είναι το όνομά μου, αντίστοιχα και τα δικά σας. Διαδίκτυο: Θεωρώ ότι για να πρέπει να λειτουργήσουν, για να μπορούν να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες στη χώρα, το ξαναλέω είναι δική μου θέση αυτή, μην υπάρξει παρεξήγηση, θα παλέψω να γίνει και όσο γίνεται πλειοψηφική θέση, όσο παραπάνω μπορώ. Θες να κάνεις κύριε ένα λογαριασμό οπουδήποτε στην Ελλάδα; Αυτό έχει να κάνει και με τις πλατφόρμες- για αυτό είναι και δύσκολο και θέλει συζήτηση- πάρα πολύ ωραία, θα ξέρει η πλατφόρμα, όχι όλοι εμείς, ποιος είσαι. Και μπορεί να επιλέξεις να λέγεσαι Αντώνης Σρόιτερ, αλλά μπορεί να θες να λέγεσαι Θόδωρος Κολοκοτρώνης, μπορεί να θες να λέγεσαι Νερό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να δημοσιεύσεις το όνομά σου, αλλά θα ξέρει η πλατφόρμα, άρα και η δικαιοσύνη και οι αρχές, αν διαπράξεις ποινικό αδίκημα, ποιος είσαι.

Και αυτό δεν το λέω για να προστατευθεί η κυβέρνηση ή η όποια κυβέρνηση, το λέω γιατί πίσω από αυτές τις ανωνυμίες, τα ανώνυμα προφίλ, κρύβονται εγκλήματα, βασικά τα ανώνυμα προφίλ κρύβονται πίσω από εγκλήματα για τα παιδιά μας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κουκούλες στο διαδίκτυο είναι αυτές οι οποίες έχουν κάνει phishing πολλές φορές, έχουν πάρει τα λεφτά συγγενών μας, φίλων μας, έχουν εξαπατήσει τα παιδιά μας και μπορεί αύριο μεθαύριο να προκαλέσουν μεγάλες, μεγάλες αναστατώσεις και απειλές» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

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