Αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής: 13 χρόνια στο διευθυντήριο της οργάνωσης - Ισόβια σε Ρουπακιά

Το Εφετείο που εξέτασε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόφασή του σχετικά με τις ποινές. Με την ετυμηγορία του, το δικαστήριο διατήρησε αμετάβλητες τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής.

Σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο, ενώ στον Αρτέμη Ματθαιόπουλο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών.

Παράλληλα, έξι πρώην βουλευτές της οργάνωσης, στους οποίους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από πέντε έως επτά έτη. Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο φυλάκισης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκτίσει ποινή κράτησης.

Ισόβια και 10 χρόνια στο Γιώργο Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με το δικαστήριο να διατηρεί και εδώ την πρωτόδικη απόφαση.

Κάνεις, εκτός του Γιάννη Λαγού, από τους υπόλοιπους 42 συνολικά καταδικαθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου.

Νωρίτερα, το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασμένους ενώ σε πέντε αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Οι ποινές του Εφετείου ανά κατηγορία

1ον. Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

2ον. Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλός: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

3ον. Δολοφονία Φύσσα:

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

4ον. Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

5ον. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση: