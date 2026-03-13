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Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Κωνσταντινόπουλος διεγράφη γιατί πυροβολούσε συστηματικά τα πόδια του κόμματος
Πολιτική
13:35 - 13 Μαρ 2026

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Κωνσταντινόπουλος διεγράφη γιατί πυροβολούσε συστηματικά τα πόδια του κόμματος

Reporter.gr Newsroom
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Πηγές του ΠΑΣΟΚ απαντούν στις επικρίσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του κόμματος.

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του», τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν:

«Προχθές, επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης, την ίδια ώρα που:

- αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων,

- διεξαγόταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση,

-αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων.

Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, «λευκή απεργία» και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 13:36
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