Ξεκίνησε η δίκη της Ασημακοπούλου και άλλων τεσσάρων για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων Ελλήνων του εξωτερικού, μια υπόθεση που εγείρει σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.

Στο εδώλιο κάθονται η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων του κόμματος Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο Μένιος Κορομηλάς, πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Οι κατηγορίες αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, σε βαθμό πλημμελήματος.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ 92 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό δήλωσαν παράσταση υπέρ της κατηγορίας, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ο συνήγορος των θιγόμενων, Βασίλης Σωτηρόπουλος, τόνισε ότι οι πολίτες είχαν καταχωρίσει τα προσωπικά τους στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, σε επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό. Ωστόσο, στη συνέχεια έλαβαν προεκλογική επικοινωνία από την κατηγορούμενη ευρωβουλευτή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την προέλευση των δεδομένων. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι έχουν ήδη εκδοθεί τρεις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου και εκκρεμούν αγωγές αποζημίωσης.

Μάρτυρας από το Λονδίνο περιέγραψε την εμπειρία του, δηλώνοντας ότι είχε καταχωρίσει μέσω της επίσημης πλατφόρμας προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς Taxis, αριθμό κινητού και διεύθυνση κατοικίας, προκειμένου να ψηφίσει. Λίγους μήνες αργότερα, έλαβε αιφνιδιαστικά προωθητικό email από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, γεγονός που προκάλεσε σοκ και ανησυχία. Ο μάρτυρας τόνισε ότι ανάλογα μηνύματα έλαβαν και άλλοι Έλληνες του εξωτερικού, παρότι τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα σε τρίτους εκτός των κρατικών αρχών.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι θιγόμενοι απευθύνθηκαν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έλαβαν απάντηση από την κατηγορούμενη, η οποία έκανε λόγο για διερεύνηση της υπόθεσης. Η Νέα Δημοκρατία δεν παρείχε σαφή ενημέρωση, ενώ οι αποδημητικές ομάδες στο διαδίκτυο αποτέλεσαν πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και προβληματισμών των πολιτών.

Ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι η πιθανότητα διαρροής από κρατικό φορέα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Αναφέρθηκε επίσης στη δημόσια στάση της κατηγορούμενης, η οποία αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ αργότερα έγιναν ορισμένες παραδοχές από κυβερνητικά στελέχη και καταγράφηκαν παραιτήσεις, γεγονότα που ενίσχυσαν τις υποψίες για την ύπαρξη προβλήματος.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.