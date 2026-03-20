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Γερουλάνος: Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου θα μπορούσε να αποφευχθεί - «Όχι» σε συνεργασία με ΝΔ
Πολιτική
13:08 - 20 Μαρ 2026

Γερουλάνος: Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου θα μπορούσε να αποφευχθεί - «Όχι» σε συνεργασία με ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, τοποθετήθηκε σήμερα (20/3) σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και τις ευρύτερες πολιτικές ζυμώσεις εν όψει και της εκλογικής αναμέτρησης της επόμενης χρονιάς.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά ο κ. Γερουλάνος ερωτηθείς γιατί δεν ξεκολλάει η «βελόνα» του κόμματος σημείωσε:

«Το πολιτικό περιβάλλον έδειχνε μια ανοχή στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Από το καλοκαίρι και μετά -και με τα σκάνδαλα έτσι όπως έχουν πάει-, υπάρχει μια διάθεση για πολιτική αλλαγή. Ο κόσμος νιώθει ότι η ηθική που περιβάλλει την κυβέρνηση είναι προβληματική, ότι οι προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη δεν είναι τόσο πολύ το τι θα κάνει καλύτερο για τους Έλληνες, αλλά τι είναι αυτό το οποίο θα τον κάνει να διαχειριστεί τα πολλά προβλήματα και θέματα τα οποία έχει ανοίξει. Όσο ο πολίτης νιώθει ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή τότε θα ψάχνει για άλλα κόμματα. Για αυτό όλη αυτή η συζήτηση για άλλα κόμματα έχει τραβήξει λίγο την προσοχή από εμάς, αλλά η δουλειά η δική μας είναι να τραβήξουμε την προσοχή σε εμάς. Ο κόσμος τώρα έχει αρχίσει να ακούει και ψάχνει να δει ποιος θα τον εκπροσωπήσει σωστά».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Γερουλάνος σχολίασε:

«Διαφωνώ κάθετα με τη ΝΔ όχι τόσο πολύ για το τι θα κάνει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι, όπου έχουν υπάρξει τέτοιες συνεργασίες στην Ευρώπη έχουν δυναμώσει τα άκρα. […] Το εθνικά υπεύθυνο είναι η ΝΔ να μαζέψει την "πολυκατοικία" της και εμείς να πάμε να βρούμε εκείνους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή απέχουν και να τους πείσουμε ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».

Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα για το αν θα συμφωνήσει με το ενδεχόμενο αίτημα του κ. Δούκα για ψήφισμα για μη συνεργασία με τη ΝΔ, ο κ. Γερουλάνος πρόσθεσε:

«Μια μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων μας και των στελεχών μας νιώθουν ότι αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει. Άρα, οποιαδήποτε κίνηση του συνεδρίου που κλείνει το θέμα είναι καλή».

Σχετικά με την πρόσφατη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί. Είπα πολύ καλά λόγια κυρίως για το γεγονός ότι παρέδωσε την έδρα του».

Εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027 ο κ. Γερουλάνος στο κατά πόσον ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα θα αποτελούσε κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ:

«Δεν αποτελεί κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ για δύο λόγους: πρώτον γιατί απογοήτευσε την πρώτη φορά που το έκανε. Πολύς από τον κόσμο που σήμερα απέχει πήγε προς τον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόσχεση ότι εδώ έχουμε έναν νέο Ανδρέα Παπανδρέου και το καινούργιο αριστερό κόμμα, απογοητεύτηκε και έφυγε από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν περιμένουν να δουν ένα come back, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να δουν ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτά τα οποία το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά εξέφραζε κι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ο δεύτερος λόγος που θεωρώ ότι δεν είναι κίνδυνος είναι ότι αυτά τα τρία ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στην κάλπη δεν μπορούν να κινητοποιηθούν πλέον από άλλους εκτός από εμάς. Για αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μάλιστα έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν να γυρίσει πίσω και να πάρει από αυτή την δεξαμενή, ότι μπορεί να βρει άλλες δεξαμενές μπορεί».

Κλείνοντας, ερωτηθείς αν υπάρχει προσπάθεια υπονόμευσης του κ. Ανδρουλάκη, σημείωσε:

«Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θεωρεί ότι όταν κάνεις μια πρόταση για το πως τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλά είναι μια αμφισβήτηση. Δεν είναι. Η δική μας υποχρέωση είναι να κάνουμε ότι είναι δυνατόν, μέσα από τα όργανα πρωτίστως, για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Όσο νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα καλύτερα οφείλουμε να τα πούμε. Η αίσθηση της υπονόμευσης είναι υποκειμενικό πράγμα, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια αγωνία όλων, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Ο καθένας ερμηνεύει τι είναι αυτό το οποίο τον κρατάει πίσω, αν ο πρόεδρος νιώσει ότι αυτό που τον κρατάει πίσω είναι στελέχη τα οποία έχουν μια διαφορετική άποψη κλπ θα εστιάσει εκεί, αυτό είναι ανθρώπινο».

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