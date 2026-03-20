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Θεοδωρικάκος: Η κρίση που περνάμε είναι η χειρότερη των τελευταίων επτά ετών
Πολιτική
15:14 - 20 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Η κρίση που περνάμε είναι η χειρότερη των τελευταίων επτά ετών

Reporter.gr Newsroom
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«Έχουμε  λάβει μια σειρά μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό: με το μέτρο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα - στο diesel και στη βενζίνη 95 οκτανίων - καθώς και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης επιχειρούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία από ακραία φαινόμενα υπερβολικής κερδοσκοπίας, τα οποία παρατηρούνται πάντα σε περιόδους κρίσης», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN.      

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στο diesel. «Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τα μέσα μεταφοράς προϊόντων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, καθώς περίπου το 55% των φορτηγών, χρησιμοποιεί diesel. Επομένως, η αύξηση της τιμής του επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και κατ’ επέκταση τις τιμές των προϊόντων».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι αυτή η κρίση είναι η χειρότερη και η δυσκολότερη απ’ όσες έχουμε αντιμετωπίσει από το 2019 μέχρι σήμερα, διότι όπως εξήγησε «είναι επικεντρωμένη στο κέντρο παραγωγής κρίσιμων ενεργειακών πόρων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο». Όπως σημείωσε «έχουμε προετοιμάσει σενάρια ορθολογικά και τεκμηριωμένα για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Το ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, αποτελεί συνολική κυβερνητική απόφαση. Έχουμε αποδείξει όμως ότι μπορούμε να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις με αποτελεσματικότητα, όπως κάναμε και τα προηγούμενα επτά χρόνια, ώστε να στηριχθεί όλη η κοινωνία. Η οικονομία μας έχει δυνατότητες και με υπεύθυνες αποφάσεις θα είμαστε δίπλα στους πολίτες».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε επίσης πως η κυβέρνηση δίνει μια μάχη στην Ευρώπη και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια «ώστε μέσα από δικές μας αποφάσεις ή συμφωνημένες ευρωπαϊκές πολιτικές, να πετύχουμε να μην ανέβουν περισσότερο οι τιμές. Αλλά αυτό έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να μας δοθεί η δυνατότητα δημοσιονομικά να μην ελεγχόμαστε γι’ αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να το πετύχουμε».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην χθεσινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών και την συμφωνία που υπήρξε. «Τους είπα ότι εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα, θέλουμε να συμφωνήσουμε, καθώς είναι απολύτως αναγκαίο να συνεννοείσαι και να υπάρχει ενότητα και σύγκλιση». Σημείωσε ότι αποφασίστηκε να δοθεί επιδότηση 3.000 ευρώ στα πρατήρια για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών, καθώς πρόκειται για υποχρέωση με σημαντικό κόστος. «Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία στηρίζει έναν κλάδο που επιβαρύνεται από τα μέτρα», όπως είπε.

Επισήμανε πως το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι προσωρινό, με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου, ενώ προσέθεσε πως «την ευθύνη για τους ελέγχους την έχει η Ανεξάρτητη Αρχή και το βάρος πρέπει να πέσει σε πρατήρια με μεγάλες καταναλώσεις. Μέχρι τώρα όμως, οι παραβάσεις είναι ελάχιστες και όπου υπήρξαν, επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα, τα οποία πάντως μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ».

Για την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τόνισε πως η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά. «Η νέα Αρχή έχει πλέον ένα όπλο στα χέρια της που δεν είχε προηγουμένως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Αυτό που ζητάμε από την αγορά, είναι να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος σε αυτή την κρίση και να προστατευτεί η κοινωνία». Εξήρε μάλιστα την στάση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει αυτά τα μέτρα, λέγοντας πως «είναι αναγκαίο να υπάρχουν κοινές προτάσεις, αποφασιστικότητα, διάλογος και σοβαρότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε επίσης ότι πέρυσι η Ελλάδα είχε για πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων που ήταν ο χαμηλότερος σε όλη την Ε.Ε., επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 20 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις του νόμου και τα 5,5 εκατ. ευρώ εξ αυτών αφορούσαν πολυεθνικές εταιρείες.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, επισήμανε ότι «άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές, οι οποίες κρίνονται από τα διλήμματα που τίθενται και τις απαντήσεις που δίνουν τα κόμματα. Σε περιόδους κρίσης, οι πολίτες συχνά συσπειρώνονται γύρω από παρατάξεις με πιο ισχυρές ιστορικές πολιτικές ταυτότητες».

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