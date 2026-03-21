ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Ήταν προτεραιότητα να επιστρέψουν οι Έλληνες της Μέσης Ανατολής μαζί με τα κατοικίδιά τους
Πολιτική
14:38 - 21 Μαρ 2026

Μητσοτάκης: Ήταν προτεραιότητα να επιστρέψουν οι Έλληνες της Μέσης Ανατολής μαζί με τα κατοικίδιά τους  

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε το Σάββατο (21/3) στο Μέγαρο Μαξίμου Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω της ειδικής πτήσης που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.  

«Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ, πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που οργανώσαμε, αλλά νομίζω ότι ως άνθρωπος που έχει ζώα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί», είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επαναπατρισθέντες για τις εμπειρίες τους

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση κατοικίδιων από την περιοχή του Κόλπου.

mits_e04b4.jpg

«Πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο, διότι ήμασταν η πρώτη χώρα που καταφέραμε να κάνουμε μία τέτοια αποστολή», είπε, εκτιμώντας ότι και άλλες χώρες εξετάζουν πλέον να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες τέτοιων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει πως το Υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με τη διοργάνωση δρομολογίων για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών.

«Πρώτη μας προτεραιότητα, πάντα, ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, και φυσικά να επιστρέψουν μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους», ανέφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/03/2026 - 18:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις
Ειδήσεις

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης
Ειδήσεις

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/06/2026 - 13:52

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:51

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 13:43

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Εμπορεύματα
26/06/2026 - 13:41

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Οικονομία
26/06/2026 - 11:06

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:57

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Αναλύσεις
26/06/2026 - 10:55

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 10:44

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ