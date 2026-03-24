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Παπασταύρου: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – Φάρος σταθερότητας η Ελλάδα
Πολιτική
11:37 - 24 Μαρ 2026

Παπασταύρου: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – Φάρος σταθερότητας η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, βρίσκεται στο Χιούστον των ΗνωμένωνΠολιτειών, προκειμένου να συμμετάσχει στην κορυφαία ενεργειακή διοργάνωση CERAWeek 2026. 

Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets», μαζί με την κα. Ditte Juul-Joergensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Eric Eyberg, Επικεφαλής Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας της S&P Global και τον κ. Osama Mobarez,Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum.

«Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά, γιατί στην Ευρώπη θεωρούσαμε ότι η εξάρτηση σημαίνει σταθερότητα και πιστεύαμε ότι το ρωσικό αέριο ήταν φθηνό, ενώ δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις κάτι ως φθηνό αν δεν είναι ασφαλές. Και αυτό το μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι «στην Ευρώπη υπήρξε μια λανθασμένη αντίληψη περί φθηνής ενέργειας, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν φθηνή, επειδή δεν ήταν ασφαλής».

Αναφερόμενος στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο Υπουργός τόνισε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση: «Δεν υπάρχει επιστροφή. Πρόκειται για μια απόφαση που έχουμε λάβει και θα την υλοποιήσουμε. Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι το σημείο εισόδου ρωσικού αερίου μέσω του TurkStream θα κλείσει. Το ένα είναι να κλείσεις την πόρτα και το άλλο είναι να δημιουργήσεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το αμερικανικό LNG να την αντικαταστήσει. Για αυτό χρειάζονται υποδομές, χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται τα κράτη-μέλη του Κάθετου Διαδρόμου να συνεργαστούν, ώστε το προϊόν να γίνει πολύ πιο ελκυστικόεμπορικά. Χρειάζεται όμως, και όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν το εγχείρημα».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε επίσης ότι «υπάρχει και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαλείψει κάθε μορφή ρυθμιστικής αβεβαιότητας, ώστε η αγορά να δίνει στον ιδιωτικό τομέα την αίσθηση ότι υπάρχει ένα αξιόπιστο, ασφαλές και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον».

«Ο Κάθετος Διάδρομος, κατά κάποιον τρόπο, επανασχεδιάζει ολόκληρη την περιοχή.

Μια περιοχή που ήταν διαιρεμένη από την ιστορία, την ιδεολογία και τη γεωγραφία πρόκειται να επανασυνδεθεί μέσω αυτού του έργου. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μετασχηματιστικό εγχείρημα για τις χώρες της περιοχής και γι’ αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την πρόοδο, που έχει κάνει η χώρα μας στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και υπογράμμισε ότι παράλληλα με αυτό προωθεί την αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου: «Γι’ αυτό και, μαζί με δύο από τις ισχυρότερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως από τις ΗΠΑ, τη Chevron και την ExxonMobil, προχωρούμε με ταχύτητα στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια, κάτι που είναι σημαντικό για την Ευρώπη».

«Ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ενώ συνδέεται και με τον IMEC, τον Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, που μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άξονα ανάπτυξης και σταθερότητας από την Ινδία έως την καρδιά της Ευρώπης», υπογράμμισε.

«Υπάρχει επίσης η πρωτοβουλία 3+1 με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Και πιστεύω ότι όλοι επιδιώκουμε έναν νέο τρόπο συνεργασίας, ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, που περιορίζει τις προκλήσεις και δημιουργεί στους επενδυτές την αίσθηση ενός σταθερού πλαισίου», είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συνέντευξη στο Bloomberg

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου παραχώρησε συνέντευξη στην δημοσιογράφο του Bloomberg, Julie Fine.

«Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει έναν τεράστιο ενεργειακό μετασχηματισμό. Από το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας που προερχόταν από λιγνίτη το 2005, τώρα έχουμε πάνω από 55% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ενεργειακή διαφοροποίηση επιτρέπει στην Ελλάδα να μην επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από την αύξηση των τιμών, γιατί το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από αυτές τις πηγές, που λειτουργούν, κατά κάποιο τρόπο, ως αντιστάθμισμα στις αυξήσεις τιμών. Παρόλα αυτά, μια παρατεταμένη κρίση θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών ενέργειας, κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί», είπε ο Υπουργός.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων για τη Chevron και την ExxonMobil , κ. Παπασταύρουεπανέλαβε ότι πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για Ελλάδα: «Μετά από σχεδόν μισό αιώνα, η Ελλάδα θα έχει την πρώτη της ερευνητική γεώτρηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες από την ExxonMobil στο Ιόνιο. Και πριν από 10 ημέρες, περάσαμε από το ελληνικό Κοινοβούλιο τις συμφωνίες με τη Chevron και την HelleniQ Energy για σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης».

«Η Ελλάδα είναι στην πράξη ένας πυλώνας, αν όχι ένας φάρος, σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή»,είπε και, υπογράμμισε: «Θέλουμε να γίνουμε παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πύλη για το αμερικανικό LNG προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη και, στην πράξη, αποτελούμε έναν ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την περιοχή».

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