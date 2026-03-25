Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Φόρο τιμής στους αγώνες του Έθνους μας για την κατάκτηση της ελευθερίας στην Επανάσταση του 1821 απέτισε σήμερα η Βουλή των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παρέστη στη δοξολογία που τελέστηκε, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κ. Ν. Κακλαμάνης υποδέχθηκε και φιλοξένησε στο Κοινοβούλιο τον Προέδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Εκπρόσωπο του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Πρωτοσύγκελο Αρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα Θεοχάρη, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια, τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Άγγελο Συρίγο, τους εκπροσώπους των κομμάτων κ.κ. Βασίλειο Βιλιάρδο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ), Τάσο Οικονομόπουλο (ΝΙΚΗ), τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Βασίλειο Πάλμα, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Χούπη, καθώς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη (Α/ΓΕΑ), Γεώργιο Κωστίδη (Α/ΓΕΣ) και Ελευθέριο Κατάρα (Α/ΓΕΝ), των Σωμάτων Ασφαλείας, της ανώτατης ηγεσίας του Δικαστικού Σώματος αλλά και τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής κ. Βασίλειο Μπαγιώκο.

Αμέσως μετά οι παριστάμενοι μετέβησαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και εν συνεχεία παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση.