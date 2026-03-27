Φάμελλος: ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά οδηγούνται σε στρατηγικά λάθη - H κυβέρνηση πρέπει να φύγει

Σε σφοδρή κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του σήμερα 27/3 στο OPEN.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να κινηθεί σε αυτόνομη πορεία, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή δεν προσφέρει λύση στην «παραμονή της κυβέρνησης της Δεξιάς» και δεν επιτρέπει τη συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και η Νέα Αριστερά, μετά και την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, κινείται σε μία «μη κυβερνώσα ανάγνωση», που δεν εξασφαλίζει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

«Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί», τόνισε ο κ. Φάμελλος, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή να συνεχίσει το εγχείρημα ανασύνθεσης και ενότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

Κατώτατος μισθός και πολιτική κριτική

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές διαρροές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τον «αναιμικό» κατώτατο μισθό, ο κ. Φάμελλος τις χαρακτήρισε «ψεύδη και υποκρισία». Τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η κυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέλου είχε θεσπίσει χαμηλό κατώτατο και υποκατώτατο μισθό για τους νέους, τα οποία κατάργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φτάνοντας τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ παρά την οικονομική κρίση.

«Είναι ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τον κατώτατο μισθό. Η ντροπή είναι τώρα, με τη Νέα Δημοκρατία, που έχουμε τον χαμηλότερο μέσο μισθό και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη λογοδοσίας για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης και τη διαφάνεια στην εφαρμογή παράλληλων μέτρων για την ενίσχυση των μισθών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η διαχείριση κυβερνητικών σκανδάλων

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε την κριτική του για τη διαχείριση των σκανδάλων από τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο, όπως τόνισε, «ερχόταν από το Μαξίμου». «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια και να υπάρξει ποινική ευθύνη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας και της Δικαιοσύνης στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων.

Οι προτεραιότητες και στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η ενότητα του προοδευτικού χώρου και η διασφάλιση κυβερνησιμότητας. Τόνισε ότι η αποστασιοποίηση άλλων κομμάτων και η έλλειψη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικά αδιέξοδα, ενώ επεσήμανε ότι η προοδευτική κυβέρνηση αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

«Η κυβέρνηση αυτή, από όπου κι αν την πιάσεις, λερώνεσαι. Κάθε πέτρα που σηκώνεις φέρνει στο φως ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας στην ανάγκη αλλαγής διακυβέρνησης και επαναφοράς κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.