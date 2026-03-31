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Μιχαηλίδου: Πότε κάνει πρεμιέρα το «Νταντάδες της Γειτονιάς» – Πώς θα τρέξουν τα στεγαστικά προγράμματα
Πολιτική
15:15 - 31 Μαρ 2026

Μιχαηλίδου: Πότε κάνει πρεμιέρα το «Νταντάδες της Γειτονιάς» – Πώς θα τρέξουν τα στεγαστικά προγράμματα

Reporter.gr Newsroom
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Για την Κοινωνική Αντιπαροχή και το νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και την Ψηφιακή Ενδυνάμωση, μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρωί της Τρίτης (31/3), στον ΣΚΑΪ.  

Ξεκινώντας από το στεγαστικό, η υπουργός παρουσίασε την Κοινωνική Αντιπαροχή ως ένα εργαλείο που ενεργοποιεί δημόσια ακίνητα τα οποία για χρόνια έμεναν αναξιοποίητα και τα μετατρέπει σε νέες κοινωνικές κατοικίες. Όπως ανέφερε, η πολιτική περνά πλέον στην πράξη, καθώς άμεσα προχωρούν οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή της: η μία αφορά την παραχώρηση στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας των πρώτων ακινήτων προς αξιοποίηση και η δεύτερη τους όρους της αντιπαροχής, από τη διαδικασία έως τα ανταλλάγματα.

Στα πρώτα αυτά ακίνητα περιλαμβάνονται οκτώ σημεία σε διαφορετικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Παιανία, η Λάρισα, η Καλαμάτα και ο Πύργος. Σε αυτό το σχήμα, τουλάχιστον το 30% των κατοικιών αποδίδεται με κοινωνικό μίσθωμα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται ως εργολαβικό αντάλλαγμα, ώστε να αυξάνεται το συνολικό στεγαστικό απόθεμα και να ενισχύεται παράλληλα η κοινωνική κατοικία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το νέο, ενισχυμένο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο, με σημαντικά αυξημένη επιδότηση που φτάνει έως τα 36.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φθάνοντας έως τα 46.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Όπως ανέφερε η υπουργός, στόχος του προγράμματος είναι να επανέλθουν στην αγορά έως 20.000 κλειστές κατοικίες, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα.

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Περιγράφοντας στη συνέχεια το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για μια πολιτική στήριξης της γονεϊκότητας, που δίνει λύσεις σε οικογένειες με βρέφη και νήπια και βοηθά τους γονείς να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε πιλοτικά σε 62 δήμους, καλύπτοντας 2.400 παιδιά και οδηγώντας σε 925 συμφωνητικά, επεκτείνεται πλέον πανελλαδικά. Η πλατφόρμα ανοίγει ξανά μετά το Πάσχα τόσο για νέες αιτήσεις όσο και για την εγγραφή επιμελητών, ενώ η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως τα 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως τα 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Κλείνοντας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρθηκε στην Ψηφιακή Ενδυνάμωση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια πολιτική που απαντά στον ψηφιακό αποκλεισμό.

Όπως εξήγησε η ίδια, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με αναπηρία άνω του 50%, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες στην πράξη, από τη χρήση υπηρεσιών του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έως τη βασική αξιοποίηση του διαδικτύου. Σημειώνεται, ακόμη, πως η δράση υλοποιείται μέσα από πανελλαδικό δίκτυο 194 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης και καλύπτει 6.500 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

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