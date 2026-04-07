Το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή στο επίκεντρο μιας πολυεπίπεδης πολιτικής κρίσης

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης βρίσκεται πλέον η πρόταση του πρωθυπουργού για καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας μετά τις εκλογές του 2027. Η ιδέα προβλέπει ότι κάθε βουλευτής που αναλαμβάνει υπουργικό χαρτοφυλάκιο θα αποχωρεί προσωρινά από τη Βουλή, με την έδρα να περνά στον πρώτο επιλαχόντα.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται από τον πρωθυπουργό ως βήμα εκσυγχρονισμού, με στόχο τον διαχωρισμό εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ρόλου. Ωστόσο, η συζήτηση εξελίσσεται σε πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων.

Εντός της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται σοβαρές επιφυλάξεις, καθώς αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι το μέτρο μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Ένα βασικό επιχείρημα είναι ότι ενδέχεται να ενισχυθούν πελατειακές πρακτικές, με τους «αναπληρωματικούς» βουλευτές να επιχειρούν εντατικοποίηση εξυπηρετήσεων όσο διαρκεί η θητεία τους.

Παράλληλα, τίθενται κρίσιμα θεσμικά ερωτήματα: πώς διασφαλίζεται η επιστροφή ενός υπουργού στη Βουλή εάν αποχωρήσει από την κυβέρνηση; Τι ισχύει για τον ίδιο τον πρωθυπουργό; Και σε ποιο βαθμό η ρύθμιση αυτή ενισχύει τη συγκέντρωση εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου;

Η επίκληση του γαλλικού μοντέλου δεν φαίνεται να πείθει, καθώς πρόκειται για διαφορετικό πολιτειακό πλαίσιο. Έτσι, η πρόταση – αντί να λειτουργήσει ως πεδίο συναίνεσης – τροφοδοτεί εσωκομματικές εντάσεις και ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, με αρκετούς να εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελεί περισσότερο επικοινωνιακή κίνηση άμυνας.

Πίεση προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και νέες δικογραφίες

Στο φόντο της θεσμικής αυτής συζήτησης, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι σχετικές δικογραφίες εντείνουν την πολιτική πίεση. Ο πρωθυπουργός κάλεσε δημόσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί ταχύτατα και να αποφανθεί για το εάν και σε ποιους θα ασκηθούν διώξεις, μετά και τα αιτήματα για άρση ασυλίας βουλευτών.

Η παρέμβαση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια επίσπευσης των εξελίξεων, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για τη σχέση της κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ορισμένοι βλέπουν σαφείς αιχμές, ειδικά υπό το βάρος πληροφοριών ότι επίκειται νέα δικογραφία μετά το Πάσχα, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα, ακόμη και πρώην υπουργό.

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα σκηνικό πολιτικής αβεβαιότητας, με παραιτήσεις, αποστασιοποιήσεις και εντεινόμενη πίεση προς το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Εσωκομματικοί τριγμοί και το δύσκολο στοίχημα του συνεδρίου

Το σύνολο των παραπάνω εξελίξεων δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η δυσαρέσκεια βουλευτών απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου γίνεται πιο έντονη, με αιχμές για αποστασιοποίηση από την κοινωνία και για έναν στενό κύκλο συνεργατών που επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το επικείμενο συνέδριο του κόμματος εξελίσσεται σε σημαντική πολιτική πρόκληση και όχι σε μια τυπική κομματική διαδικασία. Οι εσωτερικές εντάσεις, σε συνδυασμό με τη φθορά από τα σκάνδαλα και την ακρίβεια, δυσκολεύουν τη διαμόρφωση ενιαίου αφηγήματος.

Τα σενάρια πρόωρων εκλογών παραμένουν στο τραπέζι, χωρίς όμως να θεωρούνται άμεσα. Το καλοκαίρι αποκλείεται ως χρονικός ορίζοντας, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζεται ως πιθανό παράθυρο υπό προϋποθέσεις. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τόσο οι εξελίξεις στις δικαστικές υποθέσεις όσο και οι οικονομικές πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μια πολυεπίπεδη κρίση, όπου θεσμικές πρωτοβουλίες, δικαστικές εξελίξεις και εσωκομματικές ισορροπίες διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό τοπίο.