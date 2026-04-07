Τσουκαλάς: Επικοινωνιακού χαρακτήρα η ανακοίνωση για το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τοποθετήθηκε σήμερα (7/4) σχετικά με τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά και κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι υπάρχει μεθόδευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε:

«Ο κ.Γεωργιάδης είναι «λαγός» του κ. Μητσοτάκη και στην περίπτωση αυτή και αυτά τα οποία δεν θέλει να πει ο Πρωθυπουργός βάζει τον κ. Γεωργιάδη να τα πει. Είναι η πρώτη φορά που από την θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουνε στη Δικαιοσύνη δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική a la cart», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε:

«Δεν είναι ο ρόλος μου να έρθω και να υποκαταστήσω τη Δικαιοσύνη, το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό. Έχετε δει άλλη χώρα όπου να ελέγχονται 20 περίπου βουλευτές της συμπολίτευσης από την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη; Είναι η ίδια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι μια παθογένεια. Εγώ δεν έχω δει πολλές παθογένειες οι οποίες τελικά αποκρυσταλλώνονται σε δικογραφίες που αφορούν 20 βουλευτές περίπου της ΝΔ».

Παράλληλα, όσον αφορά το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή που ανακοίνωσε χθες, μ. Δευτέρα (6/4) ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι:

«Είναι ασυμβίβαστο όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, για όσο διάστημα είναι υπουργός παύει να είναι βουλευτής και έρχεται ο επιλαχόν αλλά μετά επιστρέφει στη βουλευτική ιδιότητα και είναι ξανά υποψήφιος; Αν διαπιστώνουμε ως πρόβλημα την εξάρτηση μεταξύ ψηφοφόρων και βουλευτή σε επίπεδο πελατειακό αυτό που ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε χθες το διορθώνει κάπως ή απλά αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπουργού πρώην βουλευτή με επιλαχόντα βουλευτή;

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι πρόκειται για μια επικοινωνιακού χαρακτήρα ανακοίνωση.

Κλείνοντας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για το κατά πόσο θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εταίρος του ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυπουργός, ΑλεξήςΤσίπρας. Όπως είπε:

«Ο κ. Τσίπρας έκανε δηλώσεις για παράδειγμα σε σχέση με τις τράπεζες οι οποίες δεν δείχνουν μια ωριμότητα. Άρα, ο καθένας θα αξιολογηθεί από το στίγμα που θα έχει, το πρόγραμμα που θα έχει. Τα κόμματα για να πετύχουν, πάντα πρέπει να εκφράζουν και να υπηρετούν κοινωνικές αναγκαιότητες, δεν μπορεί μια προσωπική επιδίωξη ερήμην της κοινωνίας να έχει επιτυχία».