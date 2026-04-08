Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έχουμε μία κατάφωρα εσφαλμένη θέση της εισαγγελικής αρχής.

Έχουμε μία κατάφωρα εσφαλμένη θέση της εισαγγελικής αρχής, τόνισε ο Μ. Βορίδης την Μεγάλη Τετάρτη αναφορικά με τη στάση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημείωσε ακόμη στα Παραπολιτικά ότι θα σκεφτεί τι θα κάνει στο θέμα της άρση των ασυλιών και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν γραμμές. Γραμμή σε ζήτημα του πώς θα αντιμετωπίσει ο καθένας μία ποινική υπόθεση κατά τη συνείδησή του δεν υπάρχει». Τέλος ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών λόγω των εξελίξεων είπε ότι τα ποινικά ζητήματα και τα θέματα αυτά δεν λύνονται με τις εκλογές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στα Παραπολιτικά:

Για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

«Ο πρωθυπουργός με αυτή του την πρόταση ανοίγει μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δηλαδή ποια θέλουμε να είναι η σχέση του ψηφοφόρου με τον βουλευτή και ευρύτερα με το πολιτικό σύστημα. Μέρος της συζητήσεως αυτής μπορεί να είναι το θέμα του ασυμβιβάστου υπουργού και βουλευτού. Λέω μέρος της συζητήσεως γιατί αν αυτό εντάσσεται στα πλαίσια που λέμε ότι ο ψηφοφόρος πιέζει τον βουλευτή και υπάρχει σταυρός προτίμησης και επομένως η πίεση είναι αποτελεσματική ο βουλευτής είναι ευεπίφορος να ακούει διάφορα αιτήματα και να τα διεκπεραιώνει. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τον σταυρό προτίμησης. Επομένως κατά τη γνώμη μου αν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση δεν μπορεί να μείνει αυτή η συζήτηση αποσπασματικά. Είπε ο Πρωθυπουργός ασυμβίβαστο ποια είναι η σκέψη πίσω από αυτό; Ο βουλευτής θα εκλεγεί κανονικά με σταυρό προτίμησης άρα ως εκεί δεν έχουμε παρέμβαση όμως «δεν θα μπορεί να γίνει υπουργός;» Δεν λέει αυτό, λέει θα μπορεί να γίνει υπουργός αυτό που αλλάζει είναι ότι όταν είναι υπουργός δεν θα είναι βουλευτής και θα καταλαμβάνει τη θέση του στη Βουλή ο επιλαχών. Όταν θα γίνει ανασχηματισμός και τυχόν δεν θα είναι υπουργός θα είναι ξανά βουλευτής, θα επιστρέφει στη Βουλή».

Πώς θα σπάσουμε τα ρουσφέτια

«Θέλουμε να τελειώσουμε με τα ρουσφέτια; Πρώτον απαγορεύεται η επαφή του βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση. Δεύτερον, κατάργηση του σταυρού προτιμήσεως. Τρίτον, σπάσιμο των μεγάλων εκλογικών περιφερειών ώστε να μην βγαίνει και να μην έχει προνόμιο αυτός ο οποίος είναι πιο προβεβλημένος και πέμπτο, μπορείς να βάλεις και το ασυμβίβαστο. Αυτό είναι μια δέσμη μέτρων για να αντιμετωπίσεις το θέμα. Το αν αυτό είναι σωστό να γίνει ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση γιατί αυτό αποκόπτει τον απλό ψηφοφόρο με το πολιτικό σύστημα.

Για την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αυτή η δικογραφία καλύπτει επισυνδέσεις πάνω από ένα χρόνο άρα 4 δις. Οι 10 δικογραφίες είναι 800.000€ άρα στα 4,5 δις υπάρχει έλεγχος για 800.000€. Θέλετε να μου πείτε σε ποιον Οργανισμό ιδιωτικό ή δημόσιο δεν υπάρχει σε διαχείριση 4,5 δις αστοχία 0,2%; Το μεγαλύτερο κομμάτι σε αυτή τη δικογραφία είναι μια υπόθεση 38 βιολογικών παραγωγών ακούστε την ηθική αυτουργία του κ. Καραμανλή. Μίλησε ο κ. Καραμανλής με κανέναν; Δεν προκύπτει. Μήπως μίλησε το γραφείο του; Δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι μιλάνε δύο συνεργάτες του αρμόδιου υπουργού και λένε μεταξύ τους «αυτό το θέμα των 38 καλλιεργητών μας το έχει θέσει ο Καραμανλής, πρέπει να βρούμε λύση». Ηθική αυτουργία του Καραμανλή δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισε κάποιον σε παράνομη πράξη… Ποιο ήταν το παράνομο; […] Η ουσία: ποιο ήταν το θέμα; Αυτοί οι 38 άνθρωποι που πήραν αυτά τα 250 χιλιάδες ευρώ για μια διαχειριστική περίοδο πέρυσι τα είχαν πάρει; Ναι. Πρόπερσι- αντιπρόπερσι τα είχαν πληρωθεί; Ναι. Γιατί δεν τα πληρώνονται εκείνη τη διαχειριστική περίοδο; Γιατί ο ασθενής μελετητής τους χάνει την προθεσμία. Εάν αυτό μου το φέρουν εμένα από την εκλογική μου περιφέρεια 38 άνθρωποι και μου που «αυτό συνέβη» και παω και πω στον ΟΠΕΚΕΠΕ «θερμή παράκληση, το βλέπετε το δίκαιο του πράγματος για τους ανθρώπους αυτούς, υπάρχει κάποια λύση;». Ηθική αυτουργία για απιστία;

Η βαρύτατη περίπτωση της κας Παπακώστα αφορά κατά την ίδια 1 γελάδι, κατά την κατηγορία 15 γελάδια. Χαίρομαι τρομερά που η διαφθορά στην Ελλάδα είναι τα 15 γελάδια».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η κα Κοβέσι παίζει πολιτικό παιχνίδι

«Θέλω να αποδραματοποιήσω τα πράγματα γιατί δεν είμαι στο μυαλό των ευρωπαίων εισαγγελέων για να ξέρω τα απώτερα κίνητρά τους και τις επιθυμίες όμως τι ξέρω; Πλείστες όσες φορές στη νομική κοινότητα έχουμε διαφωνίες για τα πράγματα. Η νομική επιστήμη είναι ανακριβής επιστήμη αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι η άποψη της κας Παπανδρέου και του κ. Μουζακίτη αυτή.

Ερωτώμενος για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη επί του θέματος υπογράμμισε:

«Εγώ δεν τα λέω αυτά, εγώ κρίνω τις δικογραφίες και τις κρίνω σε νομικό επίπεδο και θέλω να έρθει ένας νομικός οπουδήποτε στον κόσμο και να μου πει ότι η διαβίβαση ηλεκτρονικού μηνύματος, το να θέσεις ένα ερώτημα και το να βάλεις ένα ζήτημα προς επίλυση είναι ηθική αυτουργία σε παράνομη πράξη. Κατά τη γνώμη μου έχουμε μία κατάφωρα εσφαλμένη θέση της εισαγγελικής αρχής.

Για την άρση ασυλίας των βουλευτών

«Δεν μπορώ να ξέρω το πως αντιμετωπίζει το κάθε κυβερνητικό στέλεχος κάτι τέτοιο ούτε είναι από την άλλη μεριά κατά τη γνώμη μου λογικό επειδή κάτι διαβιβάζεται από κάπου αυτό την επόμενη μέρα χωρίς οποιαδήποτε κρισιολόγηση να παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός που είπε ότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η λυδία λίθος της προσεγγίσεως. Όταν έχουμε ποινικές υποθέσεις θα μπαίνουμε στην ουσία κάθε μιας ποινικής υποθέσεως άρα αυτό είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός αξιολόγηση εξατομικευμένη».

Η στάση του στις ψηφοφορίες για τις ασυλίες;

«Θα το δω, το σκέφτομαι. Δεν υπάρχουν γραμμές. Γραμμή σε ζήτημα του πώς θα αντιμετωπίσει ο καθένας μία ποινική υπόθεση κατά τη συνείδησή του δεν υπάρχει. Δηλαδή αν εγώ πιστεύω ότι κάποιος δεν έχει κάνει κάτι πρέπει να πάω να ψηφίσω ότι έχει κάνει; Δεν γίνεται αυτό».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

«Τα ποινικά ζητήματα και τα θέματα αυτά δεν λύνονται με τις εκλογές».