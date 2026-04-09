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ΠΑΣΟΚ – Λαζαρίδης: Πόλεμος δηλώσεων με αιχμές για ρουσφέτι και τοξικότητα
Πολιτική
20:35 - 09 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ – Λαζαρίδης: Πόλεμος δηλώσεων με αιχμές για ρουσφέτι και τοξικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγορεί τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη ότι εμφανίζεται ως κριτής ενώ στην πραγματικότητα ο διορισμός του το 2007 ως Ειδικού Επιστήμονα ήταν κομματικό και παράτυπο ρουσφέτι, καθώς δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο. Το κόμμα ζητά την αποπομπή του από τον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ένδειξη φαυλότητας και ρουσφετιού.

Πιο αναλυτικά η απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωση του Μ. Λαζαρίδη έχει ως εξής: «Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης. Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος «του κράτους» προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007.

Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο.

Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού».

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη

«Το ΠΑΣΟΚ, μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Λαζαρίδης, προσθέτοντας: «Αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news, λειτουργώντας πλέον ως ουρά του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη».

«Μάλλον αυτή είναι η «νέα συγκυβέρνηση» που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα», επισημαίνει.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε στο ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. «Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).

Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις», είπε.

«Όσο για τα περί «εξαπτέρυγων» καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Αυτές τις Άγιες Μέρες το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση», κατέληξε.

Νωρίτερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια ιδιαίτερα καυστική ανακοίνωση για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, έθεσε ερωτήματα για τα προσόντα του και τον διορισμό του το 2007 ως Ειδικού Επιστήμονα, παρά τις προϋποθέσεις του νόμου.

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