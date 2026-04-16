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Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Τετάρτη 22/4 οι αποφάσεις για την ασυλία 13 «γαλάζιων» βουλευτών
Πολιτική
11:52 - 16 Απρ 2026

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Τετάρτη 22/4 οι αποφάσεις για την ασυλία 13 «γαλάζιων» βουλευτών

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται σε νέες δικογραφίες που αφορούν υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να εξεταστούν από κοινού όλες οι σχετικές αιτήσεις, που συνδέονται με καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε ζητήματα παραγωγών και κτηνοτρόφων.

Ήδη, από τις 7 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας για 11 βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα είχαν ζητήσει και οι ίδιοι την εξέταση των υποθέσεών τους. Τη Δευτέρα 20 Απριλίου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή, προκειμένου να αποφανθεί και για δύο ακόμη βουλευτές που περιλαμβάνονται σε νεότερη δικογραφία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και οι 13 περιπτώσεις θα τεθούν στην κρίση της Ολομέλειας.

Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας αφορούν τους βουλευτές: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Παράλληλα, για το πρωί της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και ψήφιση σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και δύο διεθνών συμφωνιών με την Ιταλία και την Πολωνία, που αφορούν την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 23 Απριλίου, η Ολομέλεια θα κληθεί να εξετάσει και να ψηφίσει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την απλούστευση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων.

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