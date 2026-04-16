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Έκτακτη σύσκεψη Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική
13:19 - 16 Απρ 2026

Έκτακτη σύσκεψη Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό

Reporter.gr Newsroom
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Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων κτηνοτρόφων και τυροκόμων από τη Λέσβος συγκαλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με αφορμή τα κρούσματα αφθώδης πυρετός.  

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο Υπουργείο και αποσκοπεί τόσο στην πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης όσο και στον καλύτερο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση της κρίσης στο νησί.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις στη Λέσβο συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική ημέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuhuke47r89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι διαμαρτυρόμενοι, αντιδρώντας στις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της ζωονόσου, έχουν προχωρήσει σε κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνη. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι κτηνοτρόφοι εμποδίζουν την αποβίβαση φορτηγών οχημάτων από τα πλοία — πολλά εκ των οποίων μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα.

Ωστόσο, επιτρέπεται κανονικά η αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, όπως συνέβη σήμερα κατά την άφιξη και αναχώρηση πλοίου της λεγόμενης «άγονης γραμμής» του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και στις 10:00, με την άφιξη του πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών και επαγγελματιών του κλάδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhud3flx09xt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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