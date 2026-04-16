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Λέσβος: Αποζημιώσεις έως €8 εκατ. για τυροκομικές επιχειρήσεις λόγω αφθώδους πυρετού
Οικονομία
21:00 - 16 Απρ 2026

Λέσβος: Αποζημιώσεις έως €8 εκατ. για τυροκομικές επιχειρήσεις λόγω αφθώδους πυρετού

Reporter.gr Newsroom
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Έκτακτη οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού δίνει η κυβέρνηση, με την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκ. ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και έλαβε αριθμό ΦΕΚ Β 2146/16.4.2026 , θέτει σε εφαρμογή ένα στοχευμένο πλαίσιο στήριξης για τις επιχειρήσεις λόγω της απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, που θεσπίστηκε στο τέλος Μαρτίου μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 46/26-03-2026).

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις – φυσικά και νομικά πρόσωπα – που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη νήσο Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς κτηνοτρόφους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2026.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης και υπολογίζεται βάσει της τεκμηριωμένης απώλειας εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

  • Προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ (έτους 2025) της επιχείρησης.
  • Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Παράλληλα, εντός 20 ημερών, η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει και επαληθεύει τα στοιχεία και εκδίδει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία διαβιβάζεται στο ΥΠΑΑΤ.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ταχεία και στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Με την ενεργοποίηση του μέτρου, επιδιώκεται η άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τα υγειονομικά μέτρα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας στον κλάδο της τυροκομίας στη Λέσβο.

Δήλωση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά:

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη Λέσβο είναι αντικειμενικά δύσκολη και απαιτεί σοβαρότητα και συντονισμένη δράση. Κατά το πρόσφατο ταξίδι μου στις Βρυξέλλες, είχα την ευκαιρία να συζητήσω εκτενώς με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Olivér Várhelyi για τις εξελίξεις στο νησί και να διαπιστώσω στην πράξη τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζει η χώρα μας.

Παράλληλα, όμως, σε εθνικό επίπεδο, προχωρούμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτύπωμα. Ήδη ενεργοποιήθηκε πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν, ενώ συνεχίζουμε να διαθέτουμε πόρους για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας .

Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό και χαλάρωση. Τα μέτρα βιοασφαλείας που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να εφαρμοστούν, με στόχο τον περιορισμό της νόσου. Προς τούτο απαιτείται η απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

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