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E.IN.S.: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 19,61% το 2025 – Στα €2,580 εκατ. τα καθαρά κέρδη
Ανακοινώσεις
18:02 - 21 Απρ 2026

E.IN.S.: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 19,61% το 2025 – Στα €2,580 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του Ομίλου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS Α.Ε.» με ταυτόχρονη διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε υψηλά επίπεδα. Πρόταση για καταβολή μικτού μερίσματος ύψους € 0,06 ανά μετοχή προς τους μετόχους για την χρήση του 2025.  

Πιο αναλυτικά:

  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS Α.Ε.» το 2025 διαμορφώθηκε σε € 6,77 εκ. έναντι € 5,66 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά 19,61 %.
  • Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το 2025, ανήλθαν στο ποσό των € 2,580 εκ., έναντι € 2,596 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου για το 2025, διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 1,661 εκ., έναντι € 2,040 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, μειωμένα από τη φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε ως επακόλουθο της πώλησης του ακινήτου της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
  • Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των € 2,770 εκ. έναντι € 2.745 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, σταθερά πάνω από 40%.
  • Εντός της ελεγχόμενης χρήσης , η εταιρεία μηδένισε τον τραπεζικό της δανεισμό, τις οφειλές της έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και εξακολουθεί να έχει μηδενικές οφειλές προς την εφορία, ενώ παράλληλα διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 5,05 εκ.
  • Σε ότι αφορά την αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα της συνεχιζόμενης οργανικής ανάπτυξης, η Εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει το τεχνολογικό και καινοτομικό της αποτύπωμα, καθώς και να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην ανάληψη έργων στους τομείς της Υγείας, της Κυβερνοασφάλειας, της Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της στήριξης των μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της σε έργα και υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού φορέων και επιχειρήσεων.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο κ. Πάρις Κοκορότσικος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε:

«Οι συνεχιζόμενες θετικές επιδόσεις του 2025 συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας. Έτσι, η Εταιρεία διατήρησε τη θετική δυναμική και το σημαντικά υψηλό περιθώριο EBITDA, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα πολύ σημαντική αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας και μηδενισμό του χρέους. Οι επιδόσεις αυτές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, γεγονός που παρέχει τα εχέγγυα για την συνέχιση και την περαιτέρω διεύρυνση του ανοδικού κύκλου της Εταιρίας και στις επόμενες χρήσεις, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση της Εταιρείας αποκτά σαφώς μονιμότερα χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική. Αναφορικά με το 2026, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα νέα έργα που εκτιμάται ότι θα αναλάβει η Εταιρεία, η Διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών με ταυτόχρονη διατήρηση του περιθωρίου EBITDA στα ίδια – τουλάχιστον – με το 2025 επίπεδα. Ταυτόχρονα , η ρευστότητα της Εταιρείας το 2026, θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας και ταυτόχρονα παρέχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ελευθερίας στη Διοίκηση να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους τομείς δραστηριότητας που θα συμβάλλουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών με διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε υψηλά επίπεδα. Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους.»

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