Πιερρακάκης: To εγχειρίδιο για τις απαιτήσεις ηγεσίας και το… Tetris

Οι τέσσερις δυναμικές

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης σταχυολόγησε τέσσερις (δυναμικές) που κυριαρχούν και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους ηγέτες. Όπως είπε:

“Η πρώτη είναι ότι έχουμε μία μετατόπιση ισχύος παγκοσμίως από την Δύση προς την Ανατολή. Η δεύτερη είναι ότι έχουμε μία διάχυση ισχύος, με την παραδοσιακή έννοια, από το κράτος συνολικότερα, εσωτερικά μέσα στις χώρες, προς τον ιδιωτικό τομέα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες πολιτών, τον κάθε πολίτη συνολικότερα, καταλύτες της οποίας είναι η τρίτη μεγάλη αλλαγή, ο μεγαλύτερος ίσως των μετασχηματισμών: ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μεγάλη ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών, όχι μόνο εντός αυτού που θα περιγράφαμε αμιγώς ως ψηφιακή σφαίρα, αλλά συνολικότερα, αλλαγές οι οποίες καθορίζουν, από τις μεγάλες μεταβολές στη Τεχνητή Νοημοσύνη -δείτε, για παράδειγμα τις τελευταίες εξελίξεις με το Anthropic Mythos και πως πλέον μιλάμε με όρους εβδομάδας στις τεχνολογικές αλλαγές, όχι απλώς με όρους ετών ή μηνών, ή ακόμη και τις πολύ μεγάλες αλλαγές στην βιοτεχνολογία, στα φάρμακα.

Αυτή είναι μια τεράστια τάση, η οποία εκτυλίσσεται εκθετικά. Βέβαια πάντα η τεχνολογία αλλάζει με εκθετικό μηχανισμό, αλλά το ανθρώπινο μυαλό λειτουργεί γραμμικά και τα πολιτικά συστήματα συνήθως είναι υπο-γραμμικά. Έχουμε δηλαδή δυσκολία ανταπόκρισης σε σχέση ακόμη και με αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ η τεράστια διαφορά είναι το ότι η εκθετική καμπύλη κινείται με ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες.

Και η τέταρτη μεγάλη μεταβολή είναι αυτό το οποίο στην πολιτική θα περιγράφαμε ως μια βίαια επιστροφή της γεωπολιτικής. Την βλέπουμε τώρα στα στενά του Ορμούζ. Εγώ θα σας έλεγα, όμως, ότι την βλέπουμε συνολικότερα”, ανέφερε.

Μοντέλο ηγεσίας

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά το «σφιχτό πλαίσιο» περιορισμών, το ζητούμενο είναι η συσσώρευση δυνατοτήτων που θα μεταφράζονται σε ισχύ. Αναφέρθηκε στη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε στην αποφυγή εξόδου από το ευρώ, επισημαίνοντας ότι αυτή η εμπειρία έχει διαμορφώσει μια νέα αντίληψη ευθύνης. Όπως είπε, “οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να αλλάξουν είτε εταιρείες είτε κυβερνήσεις είτε χώρες είτε οικογένειες είτε οτιδήποτε, δεν παίζει και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο ποιος είναι ο τίτλος τους. Παίζει τεράστιο ρόλο το τι πραγματικά νιώθουν, πιστεύουν και είναι σε θέση να υλοποιήσουν μαζί με άλλους. Και ειδικά για πολιτικούς, εγώ θα έλεγα ότι αυτό απαιτεί να μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να συσσωρεύει δυνατότητες, τις οποίες μετά να μπορεί να ξοδεύει σε πάρα πολλές ευεργετικές αλλαγές.

Είναι, αν θέλετε, το currency, το νόμισμα της πολιτικής, πώς συσσωρεύεις ισχύ, την οποία ισχύ μετά ξοδεύεις όμως για να πετύχεις πολύ μεγάλα κοινωνικά αποτελέσματα, τα οποία έρχονται και τοκίζονται μέσα στον χρόνο γιατί δρουν ευεργετικά” ανέφερε.

Πολιτική ως … Tetris

Με μια χαρακτηριστική μεταφορά, παρομοίασε την πολιτική με το Tetris: οι επιτυχίες εξαφανίζονται γρήγορα, ενώ τα λάθη συσσωρεύονται, κάτι που απαιτεί συνεχή εγρήγορση και προσαρμογή. Τόνισε επίσης ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να «παραδίδει στο πεδίο», δηλαδή να κρίνεται από απτά αποτελέσματα.

“ Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει ένας κανόνας που μου έμαθε έναν δάσκαλός μου στην πολιτική όταν σπούδαζα στην Αμερική.Μου είχε πει ότι το πιο πολιτικό μάθημα στον κόσμο, το πιο πολιτικό παιχνίδι μπορείς να το αντλήσεις από το Tetris. Και όταν ρωτάγαμε γιατί το Tetris είναι πολιτικό παιχνίδι, έλεγε ότι έχει υπερδύναμη, είναι το θεμελιώδες πολιτικό μάθημα. Οι επιτυχίες εξαφανίζονται, τα λάθη συσσωρεύονται.

Και επιτρέψτε μου να πω ότι είχε δίκιο, γιατί αυτή ακριβώς είναι η διπλή εικόνα την οποία βιώνω με την ιδιότητα του Υπουργού των Οικονομικών πλέον” τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι, παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, παραμένουν μεγάλες εκκρεμότητες. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα λάθη μπορούν να διορθωθούν σταδιακά, τονίζοντας ότι "η γενιά μας έχει λάβει το μάθημά της".

“Έχουμε ακόμη τεράστιες εκκρεμότητες. Απαιτείται όμως, αν θέλετε, η πεποίθηση, η βούληση, η διάθεση να τις υπερβούμε. Και ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να το κάνεις αυτό είναι να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο με θετικό πρόσημο και με τη θεμελιώδη πεποίθηση ότι μπορείς να το πετύχεις εντέλει. Όχι με μικροψυχία και μιζέρια, αλλά λέγοντας έχω πετύχει αυτά, αυτό είναι το μάθημα, αυτή είναι η προίκα μου, έχω κάνει και αυτά τα λάθη. Και πάνω στα καλά θα χτίσω και θα διορθώσω τα λάθη ένα-ένα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ειδικά για εμάς που βρισκόμαστε στην πολιτική, και αυτό είναι το τέταρτο και τελευταίο μάθημα που θα έλεγα ότι προσωπικά έχω προσπαθήσει να αφομοιώσω και να αφουγκραστώ είναι ότι το λεξιλόγιο, οι ομιλίες και οι πολλές συζητήσεις για εμάς τους πολιτικούς είναι από δευτερεύουσες έως και περιττές.

Η στρατηγική πρέπει να γίνει συνώνυμο του να παραδίδεις, του να κάνεις αλλαγές και να κάνεις πράγματα στο πεδίο”, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.