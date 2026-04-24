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Δένδιας: Η προστασία των θαλάσσιων διαδρομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα
Πολιτική
15:38 - 24 Απρ 2026

Δένδιας: Η προστασία των θαλάσσιων διαδρομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε η Ελλάδα να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην προστασία των Στενών του Ορμούζ,  ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως 25 Απριλίου.

Όπως εξήγησε μια ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας σε μια τέτοια επιχείρηση θα γίνει έπειτα από εκεχειρία και υπό προϋποθέσεις. «Είναι σαφές ότι μας νοιάζει η ασφάλεια των πληρωμάτων μας. Μας νοιάζει η ασφάλεια των πλοίων μας. Και δεν είμαστε εμπόλεμοι. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει μια τέτοια συμμετοχή», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε ότι η προστασία των θαλάσσιων διαδρομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και την πρόσβαση αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ συμπλήρωσε ότι η ύπαρξη μόνο τριών – τεσσάρων πλοίων στην περιοχή δεν δείχνει σοβαρότητα από την πλευρά πολλών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, άφησε σαφείς αιχμές, καθώς ορισμένες χώρες είναι πάρα πολύ ικανές σε διακηρύξεις και διατυπώσεις θέσεων και πολύ αδύναμες στο να χρησιμοποιούν τους πόρους τους ή στο να υποστηρίξουν επί του πεδίου τις διακηρύξεις που κάνουν.

Όσον αφορά στον ρόλο που καλείται να παίξει η Ελλάδα στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η χώρα μας θέλει την ειρήνη το ταχύτερο δυνατόν, αλλά μια ειρήνη βασισμένη σε αποδοχή των κανόνων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στην περίπτωση των Στενών του Ορμούζ.

«Η Ελλάδα δεν πιστεύει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να πηγαίνει να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ αύριο το πρωί. Αυτό για μας δεν είναι αποδεκτό. Ούτε είναι αποδεκτό ο οποιοσδήποτε να επιβάλλει δασμούς για να περάσουν τα πλοία από τα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, επανέλαβε ότι δεν είμαστε εμπόλεμοι, αλλά βεβαίως έχουμε συμμάχους και συμμαχικές υποχρεώσεις, για να υπογραμμίσει ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι κάτι κεφαλαιώδες.

«Εάν κάθε χώρα, η οποία συνορεύει με μια θαλάσσια έκταση, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση της, πού θα πάει αυτός ο πλανήτης», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι η παρεμπόδιση της ροής ενέργειας λειτουργεί πολύ αρνητικά για την οικονομία. «Η ενέργεια, η ροή πετρελαίου, η ροή φυσικού αερίου είναι απαραίτητη για την Ελλάδα. Είναι απαραίτητη για την Ευρώπη», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κλήθηκε να σχολιάσει τη ρητορική όξυνσης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με αφορμή τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, για να απαντήσει ότι η Ελλάδα δεν στρέφεται κατά κάποιου, ούτε έχει διατυπώσει εδαφικές και ναυτικές διεκδικήσεις, σε αντίθεση με τις απειλές της τουρκικής πλευράς.

Όπως εξήγησε, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό η Τουρκία, που έχει εκπέμψει απειλή πολέμου, να εγκαλεί την Ελλάδα. «Και μάλιστα να λέγεται ότι συνεργασίες αυτής της χώρας με άλλες χώρες στρέφονται κατά τρίτου. Από πού προκύπτει κάτι τέτοιο; Γιατί να στραφούμε κατά κάποιου έναντι του οποίου δεν έχουμε διεκδίκηση;».

Αναφερόμενος, τέλος, στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Δένδιας μίλησε για το «τεράστιο άλμα» που θα φέρει η Ατζέντα 2030, με μετατροπή του σώματος σ’ ένα «σύνολο οπλικών συστημάτων με ένα καλό, σοβαρό, εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και έναν νέο μηχανισμό καινοτομίας, πληροφορίας και γνώσης».

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