Νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

Τα επίσημα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή του κόμματος.

Η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής: Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε. Ψήφισαν: 317 Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279 Λευκά: 30 Άκυρα: 8 Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου - Εκλέγονται: (Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1) 1. Κώστας Τσουκαλάς 261 2. Μιλένα Αποστολάκη 251 3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230 4. Παύλος Γερουλάνος 228 5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226 6. Μιχάλης Κατρίνης 226 7. Άννα Διαμαντοπούλου 224 8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220 9. Παύλος Χρηστίδης 211 10. Θανάσης Γλαβίνας 201 11. Χάρης Δούκας 192 12. Κώστας Σκανδαλίδης 184 13. Νίκος Μήλης 181 14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176 15. Κώστας Παπαδημητρίου 174 16. Μιχάλης Αεράκης 174 17. Μαρία Δαφέρμου 170 18. Μάρα Κουκουδάκη 159 19. Κατερίνα Σολωμού 144 20. Έφη Χαλάτση 131 21. Φίλιππος Σαχινίδης 129 22. Τόνια Αντωνίου 124 23. Μιχάλης Τζελέπης 121 Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ - Εκλέγονται: (Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2) 1. Κόκκιας Σάκης 190 2. Καπώνης Δημοσθένης 184 3. Ζούπη Εύα 159 4. Παπαγιανάκης Κώστας 159 5. Τσούνης Χρήστος 159 6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156 7. Μπίνα Στέλλα 156 8. Πολίτης Θωμάς 150 9. Τσακάλου Δανάη 150 10. Αυξεντίου Κατερίνα 140 11. Τσαρος Περικλής 137 12. Νούσιος Βασίλης 124 13. Κατσίλας Γρηγόρης 123 14. Σιώζου Σεβαστή 120 15. Κονδύλης Χάρης 118