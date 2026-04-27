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Η πιο «εκρηκτική» εβδομάδα του 2026; Οι καταλύτες για την πορεία του Bitcoin
Νομίσματα
08:00 - 27 Απρ 2026

Η πιο «εκρηκτική» εβδομάδα του 2026; Οι καταλύτες για την πορεία του Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη φάση, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχει επηρεαστεί έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ/Ισραήλ με το Ιράν. Ωστόσο, η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να φέρει ένα νέο μείγμα καταλυτών, που ενδέχεται να καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Σύμφωνα με το cryptopotato, η αρχή γίνεται άμεσα, με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών σε Ασία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε από νέα ένταση στο γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το Πακιστάν χωρίς να συναντήσει την αμερικανική πλευρά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των Αμερικανών εκπροσώπων στην Ισλαμαμπάντ. Παράλληλα, προκλήθηκε αναστάτωση όταν ο ίδιος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Αν και την Τρίτη (28//4) αναμένεται η ανακοίνωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Απρίλιο —χωρίς να προβλέπεται έντονη επίδραση στα crypto— το πραγματικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μέσα της εβδομάδας.

Την Τετάρτη ολοκληρώνεται η τρίτη συνεδρίαση της Fed για φέτος, με τις αγορές να εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Ωστόσο, ακόμη και μια τέτοια εξέλιξη έχει στο παρελθόν προκαλέσει ισχυρές διακυμάνσεις στο bitcoin. Την ίδια ημέρα, κολοσσοί της τεχνολογίας όπως Microsoft, Amazon, Meta και Google ανακοινώνουν αποτελέσματα, ενώ συνολικά περίπου το 20% των εταιρειών του S&P 500 δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία μέσα στην εβδομάδα.

Η Πέμπτη φέρνει επίσης κρίσιμα δεδομένα: το ΑΕΠ των ΗΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τον δείκτη πληθωρισμού PCE για τον Μάρτιο, μαζί με τα αποτελέσματα της Apple. Οι ανακοινώσεις αυτές ενδέχεται να εντείνουν τη μεταβλητότητα τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις ψηφιακές αγορές.

Όσον αφορά την αντίδραση των κρυπτονομισμάτων, αναμένεται αρχική έντονη κίνηση καθώς ανοίγουν οι αγορές. Ιστορικά, το bitcoin μπορεί να δείχνει αρχικά αδρανές σε γεωπολιτικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αλλά στη συνέχεια ευθυγραμμίζεται με τα λεγόμενα “risk-on” assets από το βράδυ της Κυριακής ή τη Δευτέρα το πρωί.

Παρά τα προγραμματισμένα οικονομικά γεγονότα, ο απρόβλεπτος παράγοντας παραμένει ο πόλεμος. Κάθε σημαντική εξέλιξη στο μέτωπο έχει αποδειχθεί ικανή να προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του bitcoin. Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να βρίσκονται ακόμη σε αδιέξοδο, το ενδεχόμενο νέων αναταράξεων στην αγορά παραμένει ισχυρό.

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