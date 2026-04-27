Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά την άρνηση του Άρειου Πάγου να επανεξετάσει την υπόθεση

Αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών προτίθεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της απόφασης του εισαγγελέα του Άρειος Πάγος ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο και επανεξέτασής της.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Άρειος Πάγος ανακοίνωσε ότι δεν θα επανεξετάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, εξέλιξη που ουσιαστικά θέτει την υπόθεση στο αρχείο και προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών είχε εκδόσει τον Φεβρουάριο καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων κηρύσσοντας ενόχους με βαρύτατες ποινές τέσσερις επιχειρηματίες για σειρά πλημμελημάτων που αφορούν παραβίαση συστημάτων και απορρήτου επικοινωνιών. Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος και θύμα παρακολούθησης Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας: «η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες, θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και καλώ υπόλοιπα κόμματα δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για ευρύτερη δημόσια τοποθέτηση, σημειώνοντας ότι «όχι μόνο ο πολιτικός και νομικός κόσμος, αλλά η κοινωνία των πολιτών, η τοπική αυτοδιοίκηση» θα πρέπει να εκφραστούν για την, όπως υποστήριξε, απαξίωση του κράτους δικαίου.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, επεσήμανε: «Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και τον εκάστοτε κυβέρνηση», ενώ σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου υποστήριξε ότι η ηγεσία του «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης». Συμπλήρωσε ακόμη ότι «κακοποιείται το αίσθημα δικαίοου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει τον πρωθυπουργό».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το αίτημα θα υποβληθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ότι θα υπάρξουν επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 120 υπογραφές που απαιτούνται.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της Δικαιοσύνης, δηλώνοντας: «παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους, αρνήθηκαν την έρευνα».

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη θεσμικής αντίδρασης, αναφέροντας ότι «πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή και στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», ενώ προανήγγειλε ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πολιτικά θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε». Τόνισε επίσης: «εμείς ούτε εκβιάσαμε δικαστές, ούτε οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρα δικαστών. Εμείς κρίνουμε απλά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν επιτεθήκαμε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μην ψάχνει κανείς συμψηφισμούς. Δεν προβαίνουμε σε πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και προηγούμενων κυβερνήσεων».

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Πέραν της πολιτικής πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν και επιπλέον νομικές και πραγματικές πτυχές της υπόθεσης.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του κ. Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού σχολιασμού, καθώς –όπως εκτίμησε– πρόκειται ουσιαστικά για «μη διάταξη», η οποία δεν δημιουργεί δεδικασμένο και είναι πιθανό να ανατραπεί.

Εξέφρασε επίσης απορία για το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας Αρέιου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, παρότι είχε διατελέσει επόπτης της ΕΥΠ την περίοδο των υποκλοπών, δεν αποσύρθηκε από την υπόθεση ώστε να την αναθέσει σε άλλον αντιεισαγγελέα.

Όπως σημείωσε, ως νομικός δυσκολεύεται να σχολιάσει τη διάταξη, καθώς δεν περιέχει σκεπτικό και καταλήγει σε τελεσίδικη άρνηση περαιτέρω έρευνας. Υπογράμμισε ότι η διάταξη Ζήση δεν περιλαμβάνει ουσιαστική αιτιολόγηση, ενώ από το πόρισμα εκατοντάδων σελίδων αφιερώνεται ελάχιστη αναφορά στο ζήτημα της κατασκοπείας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το δικαστήριο είχε επιστρέψει τη δικογραφία λαμβάνοντας υπόψη κατάθεση για ύπαρξη ευαίσθητων δεδομένων, η οποία τελικά δεν κρίθηκε επαρκής.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος 13 θυμάτων –εκ των οποίων επτά έχουν ήδη καταθέσει μήνυση– έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, απαξίωση και κατάχρηση εξουσίας, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσουν νομικές ενέργειες κατά των εμπλεκομένων προσώπων.

Περιέγραψε επίσης ότι, λίγες ημέρες πριν την αρχειοθέτηση, επισκέφθηκε τον Άρειο Πάγο ζητώντας ενημέρωση για τον χειριστή της δικογραφίας, λόγω κινδύνου παραγραφής, καθώς και διευκρινίσεις για τη διαδικασία κατάθεσης νέων μηνύσεων και διαχείρισης ευαίσθητων εγγράφων. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από αρμόδιο αντιεισαγγελέα, ωστόσο η υπόθεση αρχειοθετήθηκε αιφνιδιαστικά.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι δεν υπήρχε πρόθεση περαιτέρω διερεύνησης, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που δεν αξιολογήθηκαν, όπως καταθέσεις σχετικά με εξαγωγή λογισμικού παρακολούθησης σε τρίτες χώρες.

Επισήμανε ακόμη ότι τα κακουργήματα δεν παραγράφονται και ότι οι σχετικές εισαγγελικές διατάξεις δεν παράγουν δεδικασμένο, προαναγγέλλοντας νέες μηνύσεις και προσκόμιση επιπλέον στοιχείων.

Ο εκρπόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι υπήρξε απροθυμία παραλαβής νέων μηνύσεων, παρότι ήταν γνωστή η πρόθεση κατάθεσής τους, ενώ τόνισε ότι δεν αξιοποιήθηκαν κρίσιμες μαρτυρίες, όπως εκείνη σχετικά με τη διάθεση του λογισμικού αποκλειστικά σε κρατικούς φορείς. Έθεσε το ερώτημα αν υπήρξε εμπλοκή κρατικής αρχής στην προμήθεια του σχετικού λογισμικού.

Ο Γραμματέας Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Βελεγράκης ανέφερε από την πλευρά του ότι καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού της κριτικής, τονίζοντας ότι η τεκμηριωμένη νομική κριτική συμβάλλει στη βελτίωση της Δικαιοσύνης και δεν συνιστά επίθεση σε αυτήν.

Επισημάνθηκε ακόμη ότι από τα πρόσωπα που επιχείρησαν να καταθέσουν δημόσια για την υπόθεση, ένα εξ αυτών αντιμετωπίζει σήμερα ποινική εκκρεμότητα.

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

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