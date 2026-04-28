Γεωργιάδης: Η ΝΔ δεν είναι σταλινικό κόμμα, οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα της άποψης

«Η ΝΔ ευτυχώς δεν είναι σταλινικό κόμμα. Οι βουλευτές έχουν και το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της άποψης, αλλά και κομματικά το δικαίωμα της άποψης», σχολίασε σήμερα (28/4) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, κληθείς να σχολιάσει την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι:

«Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να εκφράζουν την άποψη τους οι βουλευτές, το κάνουν με κόσμιο τρόπο, θέτουν προβληματισμούς. Θα έχουμε συνέδριο σε λίγο καιρό ούτως ή άλλως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας ωστόσο ότι:

«Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτή την εικόνα (που δίνουν οι 5 βουλευτές) αλλά δεν είναι αναγκαστικό να συμφωνούμε στο 100%. Σε μια οικογένεια συμφωνείς με τον αδελφό σου ή με τη γυναίκα σου 100%; Σε ένα κόμμα γιατί θα πρέπει να συμβαίνει αυτό; Δεν βλέπω κάποια αμφισβήτηση του πρωθυπουργού με αυτό το άρθρο, κάποιους προβληματισμούς έχουν οι άνθρωποι, δικαίωμά τους είναι».

Παράλληλα, ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τους εξωκοινοβουλευτικούς στο Μαξίμου ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Εγώ είμαι πολύ υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Για μένα ο βουλευτής είναι το κεντρικό αξίωμα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Επίσης είμαι κατά του ασυμβιβάστου βουλευτού-υπουργού, θεωρώ ότι τέτοιο ασυμβίβαστο δεν υπάρχει στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Δεν έχει υπάρξει σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία, ασυμβίβαστο βουλευτού-υπουργού υπάρχει μόνο στις προεδρικές δημοκρατίες. Ο πρωθυπουργός δεν είπε ασυμβίβαστο είπε κάτι ενδιάμεσο, μερικό ασυμβίβαστο.

Έχοντας πει αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής θεωρώ ότι στις επιλογές του εκάστοτε πρωθυπουργού πρέπει να προηγούνται οι βουλευτές. Ο βουλευτής είναι κεντρικό πρόσωπο, ο βουλευτής μαζεύει ψήφους, ο βουλευτής δένει την παράταξη, ο βουλευτής έχει επαφή με τον κόσμο, ο βουλευτής μεταφέρει το μήνυμα της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι εξ πορισμού κάθε μη κοινοβουλευτικός υπουργός είναι κακός; Όχι, μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί μη κοινοβουλευτικοί υπουργοί. Για παράδειγμα η Λίνα Μενδώνη η καλύτερη υπουργός πολιτισμού του ελληνικού κράτους όλων των εποχών. Η Μελίνα είναι σύμβολο την αφήνουμε έξω. Η κ. Μενδώνη είναι μια συγκλονιστικά καλή υπουργός πολιτισμού. Το ότι δεν είναι βουλευτής δεν αναιρεί ότι είναι καλή υπουργός».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και τις δηλώσεις Βορίδη για τον Άκη Σκέρτσο επισημαίνοντας ότι:

«Είναι πράγματα που γενικώς ακούγονται στην κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο κ. Σκέρτσος, ειδικά ο κ. Σκέρτσος είναι εξαιρετικά χρήσιμο πολιτικό πρόσωπο, εμένα με έχει βοηθήσει στην καριέρα μου πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που συνεννοείσαι. Μελετάει, είναι καλός τεχνοκράτης, είναι ηπίων τόνων άνθρωπος δεν δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις», σχολίασε και συμπλήρωσε:

«Η ΝΔ έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, κυβερνάει 7 χρόνια. «7 χρόνια φαγούρα», όταν κυβερνάς 7 χρόνια κάποια φθορά θα την έχεις, κάποια κόπωση θα υπάρχει. Ο Μητσοτάκης έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει αυτή την φυσική κόπωση. Η κόπωση δημιουργεί μια δυσανεξία. Σε μια περίοδο καταπόνησης πολιτικής ο καθένας κάτι που τον ενοχλεί το βγάζει λίγο παραπάνω».

Ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε επιπλέον να σχολιάσει το χαρακτηρισμό του από το ΠΑΣΟΚ ως «πολιτικός-κωλοτούμπα». Όπως είπε:

«Ότι λέει το ΠΑΣΟΚ είναι όλα παραμύθια. Πρώτον δεν έχει γίνει ανανέωση της κας Παπανδρέου. […] Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι η κα Παπανδρέου έχει ανανεώσει τη θητεία της από το Νοέμβριο. Μα άμα έχει ανανεώσει τη θητεία της τότε τι θα ανανεώσει; Οι άνθρωποι είναι σε παραλήρημα. Εγώ είπα ότι η κα Παπανδρέου έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή για να εκβιάσει πολιτικά την ανανέωσή της και ο κ.Βενιζέλος είπε ότι επειδή της επιτεθήκανε πρέπει πολιτικά ο Άρειος Πάγος να ανανεώσει, άρα το ίδιο. Η κα Θάνου γράφει άρθρο και είπε ότι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ανανεώσει την κα Παπανδρέου και τώρα λόγω των επιθέσεων πρέπει να ανανεώσουνε. Άρα, όταν είπε ο Γεωργιάδης ότι εκβιάζει πολιτικά την ανανέωση η κα Παπανδρέου ποιος είχε δίκιο; …Όταν λέει ο Βενιζέλος, ο Παυλόπουλος, η Θάνου, η Σακελλαροπούλου αυτό που λέω εγώ, τότε εγώ κάνω επίθεση στη Δικαιοσύνη. Βγάλε άκρη τότε!».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην κ. Κοβέσι σχολιάζοντας ότι:

«Η κα Κοβέσι έχει κάνει κατάχρηση εξουσίας, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ανανεώσει τις θητείες. Η κα Κοβέσι μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση του κράτους μέλους. Άρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία δια της κας Κοβέσι έχει υφαρπάξει αρμοδιότητα κράτους μέλους … Για να το κλείσουμε στην θεσμική συζήτηση αν έχει ανανεωθεί η θητεία της κας Παπανδρέου που έλεγε ο κ.Τσουκαλάς ότι έχει ανανεωθεί, δεν έχει ανανεωθεί. Η πράξη ακύρωσης που ψάχνει ο κ.Τσουκαλάς και λέει «δεν μου έχει δείξει ο Γεωργιάδης την πράξη ακύρωσης» είναι η προκήρυξη των θέσεων των ευρωπαίων εισαγγελέων τον Δεκέμβριο από τον Άρειο Πάγο. Μπορείς να προκηρύξεις μια θέση που έχει ανανεωθεί; Όχι άρα μην ψάχνει ο κ. Τσουκαλάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν είναι υπέρ της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ο ίδιος είναι αρνητικός στην εξεταστική επιτροπή εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανάξιος για το αξίωμα που κατέχει γιατί δεν ξέρει ούτε τα βασικά. Είπε ότι θα προσφύγει με κάθε ένδικο μέσο, υπάρχει ένδικο μέσο στο ελληνικό δικαιικό σύστημα κατά πράξης αρχειοθετήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου; Όχι, είπε κάτι που δεν γίνεται. Είπε επίσης ότι θα προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο… Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στην πράξη αρχειοθέτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπορεί αν κρίνει το ευρωπαϊκό δικαστήριο ότι δεν υπήρχε δίκαιη εξέταση του θέματος των υποκλοπών να μπει πρόστιμο στο ελληνικό κράτος. Όσα είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης δεν στέκουν».

Στο επίμαχο ζήτημα του σκανδάλου των υποκλοπών, ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε γιατί δεν κάνει μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών απαντώντας ότι:

«Έχω καταλήξει ότι είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στη γη, ότι πρέπει να είσαι ανόητος, για να έχεις το αξίωμα που έχω εγώ, και να πιστεύεις ότι κάποιος δεν σε παρακολουθεί.

Ερωτηθείς για τις παρακολουθήσεις και την ενδεχόμενη σύνδεση με την ΕΥΠ ανέφερε:

«Δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ο κ. Ζήσης και ο κ. Τζαβέλλας έχουνε κρίνει ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών με το Predator. Ο Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ με άδεια της τότε Εισαγγελέως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για μένα ο Μητσοτάκης έκανε ένα λάθος τον Αύγουστο του 2022 όταν βγήκε με το διάγγελμά του και είπε «ζητώ συγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη». Δεν είχε καμία δουλειά το να το πει, κακώς το είπε. Ο κ.Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε νομίμως από την ΕΥΠ ούτε κλάψα, ούτε στεναχώρια, ούτε καταγγελία. Την ΕΥΠ την έχουμε για να παρακολουθεί και τηλέφωνα».

Όσον αφορά τώρα την πιθανότητα επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ ο υπουργός υγείας είπε ότι:

«Δε νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Σαμαράς στη ΝΔ. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν ο κ. Σαμαράς στη ΝΔ. Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ άμα κάνει.

Ενώ για την πιθανότητα απουσίας του κ. Καραμανλή από το συνέδριο της ΝΔ πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα προτιμούσε να είναι στο συνέδριο του κόμματος όλοι οι πρώην πρόεδροι.