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Μαρινάκης: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή δημόσιας αμφισβήτησης
Πολιτική
13:11 - 28 Απρ 2026

Μαρινάκης: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή δημόσιας αμφισβήτησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε σήμερα (28/4) «αστήρικτη, αβάσιμη και ιδιαίτερα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία» την κριτική που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το κράτος δικαίου, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επανεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Real Fm, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε διαχρονικά επιδείξει θεσμική σοβαρότητα και συνέπεια, υπενθυμίζοντας πως στελέχη του -όπως και της Νέας Δημοκρατίας- είχαν στο παρελθόν βρεθεί στο στόχαστρο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και μέσα από υποθέσεις όπως αυτή της Novartis. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης υιοθετεί μια διαφορετική στάση, η οποία, όπως είπε, ταυτίζεται με πρακτικές και λογικές εκείνης της περιόδου.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί θεσμικά στη Βουλή όταν κατατεθεί σχετικό αίτημα, επισημαίνοντας παράλληλα πως η σοβαρότητα της υπόθεσης δεν αμφισβητείται, όπως αποδεικνύεται -κατά τον ίδιο- από το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη εξετάσει το ζήτημα σε ανώτερο επίπεδο τρεις φορές.

Σχολιάζοντας ευρύτερα τη στάση της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «επικίνδυνη διολίσθηση», επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους πολιτικές πρακτικές ενδέχεται να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν εστιάζει σε ζητήματα όπως η οικονομική πορεία της χώρας, η μείωση του χρέους ή σημαντικές διεθνείς επαφές, αλλά επιλέγει να παρεμβαίνει κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή δημόσιας αμφισβήτησης, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι θεσμοί οφείλουν να γίνονται σεβαστοί.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του υπήρξαν παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, επικαλούμενος σχετικές αναφορές πρώην υπουργών. Αντιπαρέβαλε ότι η σημερινή εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί, σύμφωνα -όπως είπε- με εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά χιλιάδες υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ των οποίων ένα μέρος αφορά και την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι όλες τεκμηριωμένες. Κατά τον ίδιο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα η αντιπολίτευση επιχειρεί να ασκήσει πολιτική αξιοποιώντας εκκρεμείς έρευνες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να συνδέσει διαφορετικές υποθέσεις -όπως το δυστύχημα στα Τέμπη, τις υποκλοπές και ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ- προκειμένου να συγκροτήσει ένα ενιαίο αφήγημα περί διαφθοράς.

Απαντώντας σε σχετικές επικρίσεις, τόνισε ότι η κυβέρνηση προκρίνει την υλοποίηση πολιτικών αντί για την ανταλλαγή κατηγοριών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και αστοχίες σε ορισμένους τομείς, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά εσωκομματικές παρεμβάσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το κόμμα λειτουργεί με όρους εσωτερικού διαλόγου, ιδίως ενόψει συνεδρίου, και ότι τα στελέχη του διαθέτουν εμπειρία τόσο για να εντοπίζουν αδυναμίες όσο και για να αναδεικνύουν τις επιτυχίες του κυβερνητικού έργου.

Επανέλαβε, τέλος, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επισημαίνοντας τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, καθώς και την ανάγκη να ολοκληρώνονται οι κυβερνητικές θητείες ώστε να αξιολογούνται συνολικά από τους πολίτες.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις οικονομικές προκλήσεις, με κύρια τον πληθωρισμό, και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή του, ενώ προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις στήριξης, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας βασίζεται σε σταθερές συμμαχίες, αμυντική ενδυνάμωση και συνεπή εξωτερική πολιτική χωρίς υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήματα.

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