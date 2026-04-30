ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων
Πολιτική
19:25 - 30 Απρ 2026

Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε σήμερα (30/4) στη Βουλή κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλο Πολάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική.

Ο κ. Πολάκης κατηγόρησε τους δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι προωθούν πολιτικές που, όπως είπε, οδηγούν σε «καταστροφή του δημόσιου πλούτου» και ενεργειακή ανασφάλεια, κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Σε υψηλούς τόνους τους χαρακτήρισε «πράκτορες αμερικανικών και γερμανικών συμφερόντων», ενώ προειδοποίησε ότι «θα υπάρξει και πολιτικό κόστος».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε και σε άλλες ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις, αποκαλώντας τις παρεμβάσεις του κ. Τσάφου στην επιτροπή «ανακρίβειες», ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του διέκοπτε τον υφυπουργό φωνάζοντας «λες ψέματα». Παράλληλα, χαρακτήρισε «πρακτοράκια» τους κυβερνητικούς παράγοντες και αντιτάχθηκε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Κρήτη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα γίνει «πάνω από τα κορμιά μας».

Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του στολίσκου Freedom Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει για τη σύλληψη μελών του από τις ισραηλινές αρχές, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνολική στάση σε διεθνή ζητήματα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της λιγνιτικής παραγωγής στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χρήση του έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η παραγωγή λιγνίτη είχε ήδη μειωθεί κατά 50% επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την υποκατάσταση να προέρχεται κυρίως από εισαγωγές ενέργειας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η τάση μείωσης του λιγνίτη είναι διαχρονική, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα έχει καταστήσει τη χρήση του ιδιαίτερα ασύμφορη. Αναφερόμενος στην Πτολεμαΐδα 5, για το οποίο οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση πριν από λίγες ημέρες, τόνισε ότι το κόστος εκπομπών φτάνει τα 85 ευρώ, ενώ η μονάδα έχει λειτουργήσει φέτος μόλις στο 7% της δυναμικότητάς της.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η σταδιακή μείωση του λιγνίτη αποτελεί διαχρονική εξέλιξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας από το 2005 και μετά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πηγή ενέργειας δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Ειδήσεις

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα
Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο
Ειδήσεις

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό
Πολιτική

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ