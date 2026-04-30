Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε σήμερα (30/4) στη Βουλή κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλο Πολάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική.

Ο κ. Πολάκης κατηγόρησε τους δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι προωθούν πολιτικές που, όπως είπε, οδηγούν σε «καταστροφή του δημόσιου πλούτου» και ενεργειακή ανασφάλεια, κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Σε υψηλούς τόνους τους χαρακτήρισε «πράκτορες αμερικανικών και γερμανικών συμφερόντων», ενώ προειδοποίησε ότι «θα υπάρξει και πολιτικό κόστος».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε και σε άλλες ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις, αποκαλώντας τις παρεμβάσεις του κ. Τσάφου στην επιτροπή «ανακρίβειες», ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του διέκοπτε τον υφυπουργό φωνάζοντας «λες ψέματα». Παράλληλα, χαρακτήρισε «πρακτοράκια» τους κυβερνητικούς παράγοντες και αντιτάχθηκε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Κρήτη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα γίνει «πάνω από τα κορμιά μας».

Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του στολίσκου Freedom Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει για τη σύλληψη μελών του από τις ισραηλινές αρχές, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνολική στάση σε διεθνή ζητήματα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της λιγνιτικής παραγωγής στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χρήση του έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η παραγωγή λιγνίτη είχε ήδη μειωθεί κατά 50% επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την υποκατάσταση να προέρχεται κυρίως από εισαγωγές ενέργειας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η τάση μείωσης του λιγνίτη είναι διαχρονική, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα έχει καταστήσει τη χρήση του ιδιαίτερα ασύμφορη. Αναφερόμενος στην Πτολεμαΐδα 5, για το οποίο οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση πριν από λίγες ημέρες, τόνισε ότι το κόστος εκπομπών φτάνει τα 85 ευρώ, ενώ η μονάδα έχει λειτουργήσει φέτος μόλις στο 7% της δυναμικότητάς της.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η σταδιακή μείωση του λιγνίτη αποτελεί διαχρονική εξέλιξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας από το 2005 και μετά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πηγή ενέργειας δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη.