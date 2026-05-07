ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Σε κοινή τους ανακοίνωση ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας - ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας του Τομέα Παιδείας - ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρονται στα μεγάλα κενά των εκπαιδευτικών και τις χαμένες διδακτικές ώρες για μία ακόμα χρονιά.

Για μια ακόμη φορά οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου παιδείας στην αρχή της σχολικής χρονιάς για έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, αποδείχθηκαν πολιτικά κίβδηλες και λόγια του αέρα χωρίς αντίκρισμα.

Για μια ακόμη φορά φτάνουμε στο τέλος του διδακτικού έτους 2025-2026, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, χιλιάδες μαύρες τρύπες στη λειτουργία των σχολείων.

Είναι όμως η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια βαθιά ανικανότητα στη στοιχειώδη διαχείριση του προσωπικού και μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

H εικόνα αυτή είναι εικόνα θεσμικής απορρύθμισης, πολιτικής αδιαφορίας και διοικητικής αποτυχίας.

Οι χαμένες διδακτικές ώρες, η αποδιοργάνωση του προγράμματος, τα μαθήματα που δεν διδάχθηκαν επαρκώς ή και καθόλου, οι συνεχείς αλλαγές και μετακινήσεις προσωπικού, συνθέτουν μία πραγματικότητα που πλήττει ευθέως το μορφωτικό δικαίωμα των μαθητών και διευρύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Επιπλέον δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ιδιαίτερη πρόβλεψη και κανένας σοβαρός σχεδιασμός ώστε να μην επαναληφθεί και το επόμενο σχολικό έτος η ίδια εικόνα αποδιοργάνωσης και υποστελέχωσης στα δημόσια σχολεία της χώρας.

Η συστηματική αυτή αποδιοργάνωση οδηγεί στην εσκεμμένη απαξίωση του δημόσιου σχολείου.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, παρά τη γενικότερη μείωση του μαθητικού πληθυσμού λόγω του δημογραφικού προβλήματος, παρατηρείται αύξηση της ροής μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου που οδηγεί τη μέση ελληνική οικογένεια στην αναζήτηση λύσεων εκτός του δημόσιου συστήματος.

Για το θέμα αυτό που αφορά την εύρυθμη λειτουργιά του δημόσιου σχολείου, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή που θα συζητηθεί στην ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.