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Καλαφάτης: Το ΝΟΗΣΙΣ φιλοδοξούμε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης
Πολιτική
19:10 - 11 Μάι 2026

Καλαφάτης: Το ΝΟΗΣΙΣ φιλοδοξούμε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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“Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΗΣΙΣ και ν΄αναδείξουμε και τον νέο σύγχρονο ρόλο του. Το ΝΟΗΣΙΣ φιλοδοξούμε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε δηλώσεις  του στην εκδήλωση παρουσίασης του σχεδίου ανάπτυξης και των δράσεων της επόμενης τριετίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε κυρίως σε τρία στοιχεία: Πρώτον, στη συνέργεια που πρέπει να έχει και θα έχει το ΝΟΗΣΙΣ -ως το σημαντικότερο Μουσείο Τεχνολογίας με σκοπό τη διάδοση της Επιστήμης- με το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο που έχουμε, το ΕΚΕΤΑ. Δεύτερον, στη συνέργεια που πρέπει να έχει με τους κορυφαία θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, στα οποία τυγχάνει και έχουμε Θεσσαλονικείς εκπροσώπους της χώρας μας. Και τρίτον, στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΗΣΙΣ, στη σύνθεση του οποίου ουσιαστικά εκπροσωπείται η ερευνητική, η εκπαιδευτική και η επιχειρηματική κοινότητα”.

“Με αυτήν την στόχευση”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “νιώθουμε ότι όλοι οι stake holders, οι μέτοχοι του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης όπως: το ΝΟΗΣΙΣ, το ΕΚΕΤΑ, η Technopolis, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -το Α.Π.Θ., το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας-, το Thess INTEC -που φιλοδοξούμε να είναι η ναυαρχίδα σ΄αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας- όλοι μαζί μπορούμε ν΄αναδείξουμε τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή και στην εθνική προσπάθεια να μετασχηματίσουμε, ουσιαστικά, το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας προσαρμοσμένο στην οικονομία της γνώσης. Εκεί είναι το στοίχημα και το ΝΟΗΣΙΣ φιλοδοξούμε ότι θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο σ΄αυτόν τον εθνικό στόχο”, επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στη νέα αναπτυξιακή δυναμική του ΝΟΗΣΙΣ ο Σταύρος Καλαφάτης αφού επισήμανε τον σημαντικό ρόλο του στην εκπαίδευση πολλών μαθητών τόνισε ότι: “Τα τελευταία χρόνια καλύψαμε μεγάλα προβλήματα που υπήρχαν στον οικονομικό τομέα, φέραμε μια ισορροπία, και νιώθουμε ότι τώρα έρχεται και η στιγμή της ανάπτυξης, πάντα τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθηκών”.

“Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τα ερευνητικά ιδρύματα είναι δεδομένο” ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. “Συγκεκριμένα”, όπως ανέφερε, “μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης επενδύσαμε 370 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου ν΄αναβαθμίσουμε με νέο εξοπλισμό και να ανακαινίσουμε τις υπάρχουσες υποδομές των ερευνητικών μας ιδρυμάτων, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 20 - 30 χρόνια”.

“Το ΝΟΗΣΙΣ έχει έναν ρόλο πιο σύνθετο: συνδυάζει την Εκπαίδευση με την Έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνήσουμε τρόπους στήριξης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό αλλά και με τους στόχους που θα θέσει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ο καθένας από τα μέλη του Δ.Σ. είναι άριστος στον τομέα που εκπροσωπεί και γι΄αυτό είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το παραγόμενο αποτέλεσμα”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία του ευχαρίστησε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του φορέα. Αμέσως μετά ο κ. Καλαφάτης είχε συνάντηση με την νέα Πρόεδρο του ΝΟΗΣΙΣ Δρ. Έρη Τόκα (Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και μέλος του Τ.Ε.Σ. Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή του ΝΟΗΣΙΣ, παρουσία του Εκπροσώπου της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και Προέδρου της Α.Ζ.Κ. Δρ. Παναγιώτη Κετικίδη.

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