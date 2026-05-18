ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini
17:10 - 18 Μάι 2026

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Reporter.gr Newsroom
Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τη Δευτέρα (18/5) την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο, καθώς και την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η απόφαση για τον επαναπατρισμό των Patriot ελήφθη λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αποστολή ενός οχήματος τύπου M113 στον Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο διμερούς συνεργασίας.

Το ΚΥΣΕΑ έδωσε επίσης το «πράσινο φως» για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών τύπου Bergamini, καθώς και για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν ήδη λάβει έγκριση από τη Βουλή, όπως και η προμήθεια κρυπτογραφικού εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και αναφορά στα ελληνοτουρκικά, υπό το πρίσμα των πρόσφατων κινήσεων της Άγκυρας και της προώθησης σχετικού νομοθετικού πλαισίου που συνδέεται με τη λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα».

