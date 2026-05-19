Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική
10:47 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων υπογράμμισε, με αφορμή τη σημερινή επέτειο της 19ης Μαΐου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η δήλωσή του:

«Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού.

107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί διαχρονικά αλληλέγγυο στο πλευρό των Ελλήνων του Πόντου και στον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη καθιερώθηκε από το 1994 η σημερινή ημέρα ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Πλέον ήρθε ο καιρός να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω.

Σε μια εποχή που οι αναθεωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν τον χάρτη και η φρίκη του πολέμου και ο εκτοπισμός πληθυσμών έχουν επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο, γιατί μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη είναι ικανή να αποτρέψει ανάλογες θηριωδίες κατά της ανθρωπότητας».

