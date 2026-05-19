ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»
Πολιτική
11:54 - 19 Μάι 2026

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προσήλθαν το πρωί της Τρίτης η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του επικοινωνιολόγου και πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η νομική κίνηση αφορά δημόσιες δηλώσεις του κ. Καραχάλιου, στις οποίες έκανε αναφορά σε υποτιθέμενη «εντολή από τη Μόσχα» σχετικά με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας αιχμές για εμπλοκή των δύο μηνυτών. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με την πλευρά Καρυστιανού και Αυγερινού να κάνει λόγο για ψευδείς, προσβλητικές και δυσφημιστικές αναφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη μήνυση, ζητείται από τον Νίκο Καραχάλιο να τεκμηριώσει όσα υποστήριξε δημοσίως περί μεταφοράς «εντολής» από τον Θανάση Αυγερινό προς τη Μαρία Καρυστιανού αναφορικά με τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο πλευρές δηλώνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Στο κείμενο της μήνυσης γίνεται επίσης αναφορά στο χρονικό πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με επισήμανση ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Παράλληλα, διατυπώνονται αιχμές προς την ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για τον εντοπισμό του μηνυόμενου, ενώ εκφράζεται και κριτική προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει πλέον τη δικαστική οδό, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκομένων πλευρών και στην αξιολόγηση των καταγγελλόμενων δηλώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Καραχάλιος: Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για άμεση ίδρυση του κόμματος

Ο Νίκος Καραχάλιος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, σχολίασε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Κολωνάκι σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του υπό σύσταση πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ίδια παρέμβαση υποστήριξε ότι η κ. Καρυστιανού φέρεται να έλαβε «εντολή από τη Μόσχα» μέσω του δημοσιογράφου και ανταποκριτή Θανάση Αυγερινού για την επίσπευση της ίδρυσης κόμματος.

Παράλληλα, έκανε αιχμηρά σχόλια για πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε υποστηρικτή της πρωτοβουλίας με χαρακτηρισμούς όπως «φιλοχουντικός» και «αντιεβραίος», ενώ συνέδεσε την υπόθεση με αυτό που αποκάλεσε «ιστό της πουτινικής αράχνης».

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…
Πολιτική

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος
Πολιτική

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Καρυστιανού: Ζητά από τον Άρειο Πάγο την αναβάθμιση των κατηγοριών του Καραμανλή
Ειδήσεις

Καρυστιανού: Ζητά από τον Άρειο Πάγο την αναβάθμιση των κατηγοριών του Καραμανλή

Καρυστιανού: Με ένα λευκό περιστέρι ανακοίνωσε το νέο κόμμα για τις 21 Μάϊου
Πολιτική

Καρυστιανού: Με ένα λευκό περιστέρι ανακοίνωσε το νέο κόμμα για τις 21 Μάϊου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ