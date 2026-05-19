Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προσήλθαν το πρωί της Τρίτης η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του επικοινωνιολόγου και πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η νομική κίνηση αφορά δημόσιες δηλώσεις του κ. Καραχάλιου, στις οποίες έκανε αναφορά σε υποτιθέμενη «εντολή από τη Μόσχα» σχετικά με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας αιχμές για εμπλοκή των δύο μηνυτών. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με την πλευρά Καρυστιανού και Αυγερινού να κάνει λόγο για ψευδείς, προσβλητικές και δυσφημιστικές αναφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη μήνυση, ζητείται από τον Νίκο Καραχάλιο να τεκμηριώσει όσα υποστήριξε δημοσίως περί μεταφοράς «εντολής» από τον Θανάση Αυγερινό προς τη Μαρία Καρυστιανού αναφορικά με τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο πλευρές δηλώνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Στο κείμενο της μήνυσης γίνεται επίσης αναφορά στο χρονικό πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με επισήμανση ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Παράλληλα, διατυπώνονται αιχμές προς την ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για τον εντοπισμό του μηνυόμενου, ενώ εκφράζεται και κριτική προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει πλέον τη δικαστική οδό, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκομένων πλευρών και στην αξιολόγηση των καταγγελλόμενων δηλώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Καραχάλιος: Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για άμεση ίδρυση του κόμματος

Ο Νίκος Καραχάλιος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, σχολίασε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Κολωνάκι σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του υπό σύσταση πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ίδια παρέμβαση υποστήριξε ότι η κ. Καρυστιανού φέρεται να έλαβε «εντολή από τη Μόσχα» μέσω του δημοσιογράφου και ανταποκριτή Θανάση Αυγερινού για την επίσπευση της ίδρυσης κόμματος.

Παράλληλα, έκανε αιχμηρά σχόλια για πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε υποστηρικτή της πρωτοβουλίας με χαρακτηρισμούς όπως «φιλοχουντικός» και «αντιεβραίος», ενώ συνέδεσε την υπόθεση με αυτό που αποκάλεσε «ιστό της πουτινικής αράχνης».

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..».