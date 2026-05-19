Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους πραγματοποιούνται οι όποιες μετακινήσεις αντιαεροπορικών συστημάτων στην ελληνική επικράτεια, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιχειρώντας να βάλουν τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, αποφασίστηκε η μεταστάθμευση ζεύγους μαχητικών Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας «Θησέας» από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, στη Σμηναρχία Μάχης όπου προηγουμένως βρίσκονταν οι πύραυλοι Patriot.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα διατηρεί σταθερή τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, συνεχίζοντας την αποστολή αεροσκαφών F-16 για την ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας. Η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένης επιφυλακής λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα είχε κινητοποιηθεί άμεσα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, όταν η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με απειλές από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed. Τότε, οι φρεγάτες ΚΙΜΩΝ και Ψαρά έσπευσαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ενώ η φρεγάτα Έλλη συνεχίζει να παραμένει στην περιοχή, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία και την αμυντική συνεργασία Αθήνας – Λευκωσίας.

