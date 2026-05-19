Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, αποφασίστηκε η μεταστάθμευση ζεύγους μαχητικών Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας «Θησέας» από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, στη Σμηναρχία Μάχης όπου προηγουμένως βρίσκονταν οι πύραυλοι Patriot.
Την ίδια ώρα, η Αθήνα διατηρεί σταθερή τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, συνεχίζοντας την αποστολή αεροσκαφών F-16 για την ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας. Η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένης επιφυλακής λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Η Ελλάδα είχε κινητοποιηθεί άμεσα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, όταν η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με απειλές από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed. Τότε, οι φρεγάτες ΚΙΜΩΝ και Ψαρά έσπευσαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ενώ η φρεγάτα Έλλη συνεχίζει να παραμένει στην περιοχή, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία και την αμυντική συνεργασία Αθήνας – Λευκωσίας.
