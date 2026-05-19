Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά ανοιχτός για συγκλίσεις στο μέλλον

Κατά τα φαινόμενα —και σύμφωνα με τις ενδείξεις των δημοσκοπήσεων— ένα κόμμα που ενδέχεται να βρεθεί στα αζήτητα μετά τις επόμενες εκλογές είναι εκείνο της ΝΙΚΗΣ.

Το κόμμα έχει δώσει κατά καιρούς πλούσιο «υλικό» μέσα από περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις και ατάκες που έγιναν viral. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η χειροδικία κατά της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη από τη βουλευτή Ρία Τσαρουχά σε εκκλησία, η «εισβολή» του Νίκου Παπαδόπουλου —ο οποίος στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε— στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου προκάλεσε φθορές, αλλά και οι πιο πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής Δημήτρη Νατσιού.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη τηλεοπτική του παρουσία στην ΕΡΤ, ο κ. Νατσιός ζήτησε αυστηρό ιδεολογικό επανέλεγχο όλων των σχολικών βιβλίων, προκειμένου —όπως υποστήριξε— να διδάσκεται αποκλειστικά η «αγνότητα», η φιλοπατρία και η πίστη. Παράλληλα, απέρριψε σύγχρονες κοινωνικές και επιστημονικές προσεγγίσεις, αμφισβητώντας ακόμη και τη θεωρία της εξέλιξης, την οποία χαρακτήρισε ως κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτό. Στο παρλεθόν έχει επισης χαρακτηρίσει «αμαρτία» την ομοφυλοφιλία.

Στις πρώτες εκλογές του 2023, η ΝΙΚΗ έκανε την έκπληξη, καθώς από το πουθενά έφτασε ένα βήμα πριν την είσοδό της στη Βουλή, συγκεντρώνοντας 2,92% — ποσοστό που την άφησε εκτός κυριολεκτικά στο νήμα. Είναι ενδεικτικό ότι το κόμμα ήταν σχεδόν άγνωστο ακόμη και στους δημοσκόπους, οι οποίοι δεν είχαν καταγράψει εγκαίρως τη δυναμική ενός έντονα θρησκευόμενου σχηματισμού. Στις επόμενες εκλογές, πάντως, κατάφερε τελικά να εισέλθει στη Βουλή.

Πλέον, εκτιμάται ότι η δυναμική του ενδέχεται να απορροφηθεί από το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού. Στενή της συνεργάτιδα φέρεται να είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, η οποία είχε πολιτευτεί με τη ΝΙΚΗ στην Α’ Αθηνών την ίδια χρονιά.

Το τελευταίο διάστημα, εν αναμονή της ίδρυσης του νέου φορέα, κυκλοφορούν φήμες ότι οι δομές της ΝΙΚΗΣ ενδέχεται να απορροφηθούν από αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιο του κ. Νατσιού στα Παραπολιτικά την Τρίτη (19/5):

«Η κα Καρυστιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Μου θυμίζει όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή: υπάρχει χαρά και ενθουσιασμός. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αρχίζουν και προβάλλουν οι δυσκολίες, οι Λαιστρυγόνες και οι Σειρήνες και τα μύρια τόσα προβλήματα. Πορευόμαστε με συνέπεια, σοβαρότητα και με αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα η κα Καρυστιανού θα κριθεί στον στίβο της μάχης».

Παρά τον —μάλλον παιδαγωγικό— παραλληλισμό περί σχολικής εκδρομής, ο κ. Νατσιός δεν απέκλεισε προοπτική σύγκλισης ή συνεργασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει τις θέσεις της.

«Το μέλλον άδηλο. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε», ανέφερε, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, όπως άλλωστε αρμόζει σε κάθε διαδρομή με απρόβλεπτες στάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που χαρακτηρίζουν το εγχείρημα της κ. Καρυστιανού ως ρωσόφιλο (ισχυρισμό τον οποίο η ίδια απορρίπτει), ένας χαρακτηρισμός που είχε αποδοθεί στο παρελθόν και στη ΝΙΚΗ, αποτελώντας έτσι μια κοινή συνιστώσα μεταξύ τους