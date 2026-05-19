ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά ανοιχτός για συγκλίσεις στο μέλλον
Πολιτική
14:04 - 19 Μάι 2026

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά ανοιχτός για συγκλίσεις στο μέλλον

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τα φαινόμενα —και σύμφωνα με τις ενδείξεις των δημοσκοπήσεων— ένα κόμμα που ενδέχεται να βρεθεί στα αζήτητα μετά τις επόμενες εκλογές είναι εκείνο της ΝΙΚΗΣ.

Το κόμμα έχει δώσει κατά καιρούς πλούσιο «υλικό» μέσα από περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις και ατάκες που έγιναν viral. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η χειροδικία κατά της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη από τη βουλευτή Ρία Τσαρουχά σε εκκλησία, η «εισβολή» του Νίκου Παπαδόπουλου —ο οποίος στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε— στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου προκάλεσε φθορές, αλλά και οι πιο πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής Δημήτρη Νατσιού.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη τηλεοπτική του παρουσία στην ΕΡΤ, ο κ. Νατσιός ζήτησε αυστηρό ιδεολογικό επανέλεγχο όλων των σχολικών βιβλίων, προκειμένου —όπως υποστήριξε— να διδάσκεται αποκλειστικά η «αγνότητα», η φιλοπατρία και η πίστη. Παράλληλα, απέρριψε σύγχρονες κοινωνικές και επιστημονικές προσεγγίσεις, αμφισβητώντας ακόμη και τη θεωρία της εξέλιξης, την οποία χαρακτήρισε ως κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτό. Στο παρλεθόν έχει επισης χαρακτηρίσει «αμαρτία» την ομοφυλοφιλία.

Στις πρώτες εκλογές του 2023, η ΝΙΚΗ έκανε την έκπληξη, καθώς από το πουθενά έφτασε ένα βήμα πριν την είσοδό της στη Βουλή, συγκεντρώνοντας 2,92% — ποσοστό που την άφησε εκτός κυριολεκτικά στο νήμα. Είναι ενδεικτικό ότι το κόμμα ήταν σχεδόν άγνωστο ακόμη και στους δημοσκόπους, οι οποίοι δεν είχαν καταγράψει εγκαίρως τη δυναμική ενός έντονα θρησκευόμενου σχηματισμού. Στις επόμενες εκλογές, πάντως, κατάφερε τελικά να εισέλθει στη Βουλή.

Πλέον, εκτιμάται ότι η δυναμική του ενδέχεται να απορροφηθεί από το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού. Στενή της συνεργάτιδα φέρεται να είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, η οποία είχε πολιτευτεί με τη ΝΙΚΗ στην Α’ Αθηνών την ίδια χρονιά.

Το τελευταίο διάστημα, εν αναμονή της ίδρυσης του νέου φορέα, κυκλοφορούν φήμες ότι οι δομές της ΝΙΚΗΣ ενδέχεται να απορροφηθούν από αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιο του κ. Νατσιού στα Παραπολιτικά την Τρίτη (19/5):

«Η κα Καρυστιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Μου θυμίζει όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή: υπάρχει χαρά και ενθουσιασμός. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αρχίζουν και προβάλλουν οι δυσκολίες, οι Λαιστρυγόνες και οι Σειρήνες και τα μύρια τόσα προβλήματα. Πορευόμαστε με συνέπεια, σοβαρότητα και με αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα η κα Καρυστιανού θα κριθεί στον στίβο της μάχης».

Παρά τον —μάλλον παιδαγωγικό— παραλληλισμό περί σχολικής εκδρομής, ο κ. Νατσιός δεν απέκλεισε προοπτική σύγκλισης ή συνεργασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει τις θέσεις της.

«Το μέλλον άδηλο. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε», ανέφερε, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, όπως άλλωστε αρμόζει σε κάθε διαδρομή με απρόβλεπτες στάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που χαρακτηρίζουν το εγχείρημα της κ. Καρυστιανού ως ρωσόφιλο (ισχυρισμό τον οποίο η ίδια απορρίπτει), ένας χαρακτηρισμός που είχε αποδοθεί στο παρελθόν και στη ΝΙΚΗ, αποτελώντας έτσι μια κοινή συνιστώσα μεταξύ τους

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποια μετοχή του Nasdaq έχει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής τα τελευταία 5 χρόνια
Business Facts

Ποια μετοχή του Nasdaq έχει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής τα τελευταία 5 χρόνια

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Οι κινήσεις Τσίπρα – Καρυστιανού και ο Σαμαράς ως (πιθανός) καταλύτης
Ανεμοδείκτης

Οι κινήσεις Τσίπρα – Καρυστιανού και ο Σαμαράς ως (πιθανός) καταλύτης

Το ΠΑΣΟΚ και οι εκκρεμότητες
Ανεμοδείκτης

Το ΠΑΣΟΚ και οι εκκρεμότητες

Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί στα πόθεν έσχες του 2025
Πολιτική

Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί στα πόθεν έσχες του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός στα νότια προάστια για οσμή αερίου: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά ανοιχτός για συγκλίσεις στο μέλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ