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Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές
Πολιτική
14:48 - 15 Ιουν 2026

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Reporter.gr Newsroom
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Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του εθνικού μηχανισμού προστασίας ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών παρέστη σήμερα (15/6) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι.      

Πιο αναλυτικά, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις από την ιδρύτρια της φιλοζωικής οργάνωσης Dogs’ Voice, Ελένη Δέδε.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους χώρους διαλογής και επανένωσης ζώων, στο κτηνιατρείο και στο κέντρο συντονισμού, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων διάσωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εθελοντές και να ενημερωθεί για τις διαδικασίες φροντίδας και υιοθεσίας των ζώων που διασώζονται.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του σταθμού στο Γαλάτσι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας και επανένωσης ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική δράση προϋποθέτει τη συμβολή όσων δραστηριοποιούνται στο πεδίο, ιδίως στον τομέα της προστασίας των ζώων.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το νέο μηχανισμό σημαντική καινοτομία για τη δημόσια διοίκηση, επισημαίνοντας τη δημιουργία ειδικής γραμματείας που λειτουργεί ως θεσμικός κόμβος συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και με φιλοζωικές οργανώσεις.

Τόνισε επίσης ότι βασική πρόκληση αποτελεί η συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους εθελοντές για τη συμβολή τους, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τη δική τους αφοσίωση το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Όπως ανέφερε, οι εθελοντές της Dogs’ Voice και άλλων οργανώσεων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και συχνά καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα, ακόμη και σε βάρος της προσωπικής τους ζωής, προκειμένου να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια σε περιόδους κρίσης.

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