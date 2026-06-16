Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, τον Μένιο Κορομηλά και τον Νίκο Θεοδωρόπουλο, η εισαγγελική πρόταση αφορά ενοχή μόνο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς κρίθηκε ότι λειτούργησαν ως «ενδιάμεσοι» χωρίς σκοπό βλάβης.
Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ανέφερε ότι το επίμαχο αρχείο περιείχε στοιχεία περισσότερων από 25.000 αποδήμων ψηφοφόρων. Σύμφωνα με την πρόταση, η κ. Ασημακοπούλου είχε ζητήσει πρόσβαση στο σχετικό αρχείο και απέστειλε προεκλογικό μήνυμα μέσω του γραφείου της στους αποδήμους.
Η εισαγγελέας επισήμανε ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν πως δεν ήταν εγγεγραμμένοι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ τόνισε ότι η πρώην ευρωβουλευτής, λόγω της πολιτικής της εμπειρίας και της γνώσης των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, όφειλε να αντιληφθεί ότι το αρχείο δεν αποτελούσε κομματικό μητρώο.
Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας.