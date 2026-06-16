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Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων
Πολιτική
12:04 - 16 Ιουν 2026

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Reporter.gr Newsroom
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Η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και του Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της χρήσης αυτού και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τη διαρροή email αποδήμων ψηφοφόρων ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, τον Μένιο Κορομηλά και τον Νίκο Θεοδωρόπουλο, η εισαγγελική πρόταση αφορά ενοχή μόνο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς κρίθηκε ότι λειτούργησαν ως «ενδιάμεσοι» χωρίς σκοπό βλάβης.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ανέφερε ότι το επίμαχο αρχείο περιείχε στοιχεία περισσότερων από 25.000 αποδήμων ψηφοφόρων. Σύμφωνα με την πρόταση, η κ. Ασημακοπούλου είχε ζητήσει πρόσβαση στο σχετικό αρχείο και απέστειλε προεκλογικό μήνυμα μέσω του γραφείου της στους αποδήμους.

Η εισαγγελέας επισήμανε ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν πως δεν ήταν εγγεγραμμένοι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ τόνισε ότι η πρώην ευρωβουλευτής, λόγω της πολιτικής της εμπειρίας και της γνώσης των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, όφειλε να αντιληφθεί ότι το αρχείο δεν αποτελούσε κομματικό μητρώο.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας.

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