Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της διαρροής e-mails αποδήμων και την εμπλοκή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου αλλά και αυτή του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως κυρίαρχο ζήτημα το αξιακό στοιχείο στην αντίδραση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σε σύγκριση με εκείνη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όταν το 2022 είχε προκύψει εμπλοκή του ονόματος της κυρίας Εύας Καϊλή σε άλλη υπόθεση.
«Η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να την διαγράψει αμέσως από το ΠΑΣΟΚ και η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη είναι να την κρατήσει. Σας έλεγα τότε ότι το τακ τακ τακ της κυρίας Ασημακοπούλου κόστισε 400.000 ευρώ πρόστιμο, το οποίο θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και επειδή στη ΝΔ αρέσουν οι πλατφόρμες, εκτός από το “PosoKanei”, πιο χρήσιμο θα ήταν να φτιάξει μια νέα πλατφόρμα “Poses Dikografies Akoma” για να τις μετράμε κάθε χρόνο», σχολίασε.
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Στη συνέχεια, ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι «η ΝΔ είχε όλο τον χρόνο να εφαρμόσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας», κάνοντας λόγο για ολιγωρία της κυβέρνησης, η οποία - όπως είπε - «το μόνο που κάνει είναι να μετακυλίει τις ευθύνες σε άλλους».
Διερωτήθηκε, τέλος: «Αν υπάρχει κόσμος με ποινικά θέματα στα Προσφυγικά, τι περιμένει η κυβέρνηση για να παρέμβει;».