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Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»
Πολιτική
13:54 - 23 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερη αναφορά στη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, έκανε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό, «ο οποίος σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Είναι διαφορετική η Ελλάδα πριν και μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου» και απέτισε φόρο τιμής στην πολιτική του παρακαταθήκη και στους αγώνες του.  

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της διαρροής e-mails αποδήμων και την εμπλοκή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου αλλά και αυτή του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως κυρίαρχο ζήτημα το αξιακό στοιχείο στην αντίδραση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σε σύγκριση με εκείνη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όταν το 2022 είχε προκύψει εμπλοκή του ονόματος της κυρίας Εύας Καϊλή σε άλλη υπόθεση.

«Η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να την διαγράψει αμέσως από το ΠΑΣΟΚ και η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη είναι να την κρατήσει. Σας έλεγα τότε ότι το τακ τακ τακ της κυρίας Ασημακοπούλου κόστισε 400.000 ευρώ πρόστιμο, το οποίο θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και επειδή στη ΝΔ αρέσουν οι πλατφόρμες, εκτός από το “PosoKanei”, πιο χρήσιμο θα ήταν να φτιάξει μια νέα πλατφόρμα “Poses Dikografies Akoma” για να τις μετράμε κάθε χρόνο», σχολίασε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djg7pw40f8ll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνέχεια, ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι «η ΝΔ είχε όλο τον χρόνο να εφαρμόσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας», κάνοντας λόγο για ολιγωρία της κυβέρνησης, η οποία - όπως είπε - «το μόνο που κάνει είναι να μετακυλίει τις ευθύνες σε άλλους».

Διερωτήθηκε, τέλος: «Αν υπάρχει κόσμος με ποινικά θέματα στα Προσφυγικά, τι περιμένει η κυβέρνηση για να παρέμβει;».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 13:56
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