Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Με προσκεκλημένο ομιλητή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, στην ομιλία του τόνισε: «Η ελληνική ναυτιλία δεν είναι μακριά, έξω και πέρα από την ελληνική κοινωνία και τον εμπορικό κόσμο. Μόνο έτσι δεν είναι. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών το ξέρει αυτό καλύτερα από οποιονδήποτε. Γιατί σε κάθε περιοχή της χώρας, όταν ρωτάς πότε άκμασε, η απάντηση είναι πάντα η ίδια: όταν το λιμάνι ήταν κραταιό και ο εμπορικός κόσμος άκμαζε. Η Πάτρα γνώρισε τις μεγάλες δόξες της όταν έγινε διασυνδετικός κόμβος, μεταποίηση, logistics. Όταν τα αφήσαμε, η περιοχή αντιμετώπισε τις δυσκολίες της. Η θάλασσα είναι επίσης το μεγαλύτερο εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας που έχουμε. Ένα παιδί από τη δυτική Μακεδονία που δεν είχαν οι γονείς του τίποτα να του δώσουν μπαρκάρει, δουλεύει 12-15 χρόνια, γίνεται καπετάνιος, μηχανικός, στέλεχος. Αγοράζει σπίτι, κάνει οικογένεια. Και για άλλα 25 χρόνια συνεχίζει στην ξηρά. Αυτή δεν είναι μια δουλειά αξιοπρεπούς ζωής; Αυτή η ευκαιρία πρέπει να διαχυθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία. Δίκαια, καθαρά. Και χαίρομαι που η συζήτηση αυτή ξεκινά από το ΕΒΕΑ».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη διαχρονική ισχύ του κλάδου και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται: «Η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας βρίσκεται στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή, τη βιομηχανία, τις εξαγωγές, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Η ναυτιλία επηρεάζει άμεσα το κόστος, την ταχύτητα και την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Όσο πιο σύγχρονες είναι οι λιμενικές υποδομές και όσο πιο ισχυρές είναι οι υπηρεσίες γύρω από τη ναυτιλία, τόσο καλύτερα λειτουργούν οι αλυσίδες εφοδιασμού και ενισχύεται συνολικά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις για τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου, ο κ. Μπρατάκος είπε ότι «πρώτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των συνδυασμένων μεταφορών. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για να εξελιχθεί η χώρα σε κεντρική πύλη εμπορίου και logistics για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, χρειάζονται επενδύσεις, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και καλύτερη διασύνδεση λιμανιών, σιδηροδρόμων και εμπορευματικών κέντρων».

Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης του ελληνικού ναυτιλιακού cluster, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη ισχυρότερο διεθνές κέντρο ναυτιλιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσελκύοντας επιχειρήσεις, κεφάλαια και εξειδικευμένες δραστηριότητες». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τονίζοντας ότι «η ναυτιλία του αύριο θα χρειάζεται ανθρώπους με σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική κατάρτιση, ψηφιακές γνώσεις και ικανότητα να λειτουργούν σε ένα σύνθετο παγκόσμιο τοπίο. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση των ναυτικών σπουδών, ισχυρότερη τεχνική εκπαίδευση και πιο ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε τη σημασία ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, ο οποίος «δεν μένει στη διαπίστωση των προβλημάτων, αλλά οδηγεί σε πρακτικές λύσεις, σε μεταρρυθμίσεις και σε ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις, εξωστρέφεια και ανάπτυξη».