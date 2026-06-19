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Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής
Πολιτική
11:24 - 19 Ιουν 2026

Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής

Reporter.gr Newsroom
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Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης τοποθετήθηκε εκ νέου σήμερα (19/6) για το νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα μεταλλαγμένα προϊόντα προειδοποιώντας για τις συνέπειές του για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες.      

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στο νέο κανονισμό για τα μεταλλαγμένα προϊόντα της ΕΕ. Όπως επεσήμανε:

«Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση σπάει την γραμμή της Ελλάδας που διαχρονικά εξέφραζε επιφυλάξεις για την εξάπλωση και περαιτέρω επέκταση γονιδιακά μεταλλαγμένων προϊόντων της φυτικής παραγωγής στο πιάτο μας. Γονιδιακές μεταλλάξεις σημαίνει ότι παρεμβαίνουν στο εργαστήριο στο DNA του φυτού, φτιάχνουν καινούργιες ποικιλίες. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που λέει ότι υπάρχουν συνέπειες από αυτή την ιστορία. Είναι σίγουρο ότι στο περιβάλλον αυτές οι ποικιλίες οι πιο ανθεκτικές «κανιβαλίζουν» τις τοπικές ποικιλίες και επεκτείνονται «επιμολύνοντας» άλλες φυσιολογικά παραγόμενες τοπικές ποικιλίες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι επεκτείνονται γονιδιακά τροποποιημένα προϊόντα της φυτικής παραγωγής αλλά ο κανονισμός που πέρασε απαγορεύει στον Έλληνα και τον ευρωπαίο πολίτη το δικαίωμά του να το επιλέγει ή όχι», προειδοποίησε ο κ. Φαραντούρης και στο ίδιο φόντο πρόσθεσε:

«Το να γνωρίζει ο καταναλωτής εάν το προϊόν που καταναλώνει είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής και αυτό του το στερούν με έναν εξαιρετικά δυσάρεστο τρόπο και αντίθετο σε βασικές αρχές της διαφάνειας και της προστασίας του. Λένε ότι μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, 20 παρεμβάσεις στο εργαστήριο δε θεωρείται προϊόν που χρειάζεται να αναγράφεται στην ετικέτα του ότι είναι μεταλλαγμένο».

Κλείνοντας, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι:

«Όλες αυτές οι πατέντες των προϊόντων της φυτικής παραγωγής βρίσκονται στα χέρια 1-3 μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Άρα, και οι σπόροι και τα τρόφιμα της διατροφικής μας αλυσίδας εν τέλει ελέγχονται από 2-3 μεγάλες εταιρείες».

«Ο κανονισμός αυτός έχει άμεση κάθετη και οριζόντια εφαρμογή σε όλη την ΕΕ, σε όλα τα κράτη μέλη», κατέληξε ο κ. Φαραντούρης.

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