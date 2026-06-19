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Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
11:05 - 19 Ιουν 2026

Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Μικτές τάσεις παρουσιάζουν και σήμερα το πρωί (19/6) οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και την αναβολή των προγραμματισμένων συνομιλιών στην Ελβετία, γεγονότα που επαναφέρουν μέρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στο προσκήνιο.        

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 637,02 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο σε μικρή απόσταση από τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να αντλεί στήριξη από την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και από τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος που προκάλεσε η προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,48% στις 25,148,06 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,06% στις 10,406.59 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γαλλικός CAC ενισχύεται 0,29% στις 8,492.72 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει άνοδο 0,57% στις 52,979.50 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ χάνει 0,16% στις 19,372.32 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η εβδομάδα που ολοκληρώνεται θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις διεθνείς αγορές, καθώς συνδυάστηκαν εξελίξεις με ισχυρό οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, της Τράπεζας της Ιαπωνίας και της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς και οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την εφαρμογή της εκεχειρίας στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε εμπλοκή ή καθυστέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων, εξέλιξη που ενίσχυσε το δολάριο και περιόρισε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου.

Παρά τη σημερινή επιφυλακτικότητα, αρκετοί διεθνείς επενδυτικοί οίκοι εξακολουθούν να διατηρούν θετική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Ειδικότερα, η Barclays αναθεώρησε πρόσφατα προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον Stoxx 600, αυξάνοντας τον στόχο στις 670 μονάδες από 620 προηγουμένως. Η αναβάθμιση βασίζεται κυρίως στη μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου και στις προσδοκίες για σταθεροποίηση της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Ανάλογα αισιόδοξη εμφανίζεται και η JP Morgan, η οποία εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικές αποτιμήσεις σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Stoxx 600 κινείται ήδη κοντά στα ιστορικά υψηλά του, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις απώλειες που είχαν προκληθεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 11:05
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