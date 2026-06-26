Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ προοιωνίζονται οι δηλώσεις του βουλευτή Νίκου Παππά, ο οποίος υποστήριξε ότι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν από την ηγεσία και τα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Παππάς τόνισε πως τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός «ξεκαθάρισαν με σαφήνεια τη στρατηγική του» και επισήμανε ότι πλέον απαιτείται συνολική αξιολόγηση της νέας πραγματικότητας.

«Δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί και να βαδίζει όπως πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα ήταν «απρόσμενο» να μη γίνει αντιληπτή η αλλαγή των δεδομένων, ιδιαίτερα από όσους φιλοδοξούν να ηγηθούν.

Ο βουλευτής υποστήριξε ακόμη ότι η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, ανεξάρτητα από τη διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί, καθώς –όπως είπε– πρέπει να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη απόφαση του οργάνου, αφού «τώρα είμαστε σε μια νέα φάση».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα με τον πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Παππάς απάντησε πως «υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του», σημειώνοντας ότι γνωρίζει ποιες είναι οι θεσμικές αρμοδιότητες του προέδρου, ωστόσο «το ερώτημα είναι ποιες από αυτές ασκεί».

Παράλληλα, έκανε λόγο για αδυναμία ερμηνείας της χαμηλής δημοσκοπικής εικόνας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να προετοιμάσει το πρόγραμμά του ενόψει της ΔΕΘ και να εργαστεί για τη δημιουργία ευρύτερων πολιτικών συμμαχιών.

«Οι στιγμές είναι οριακές και πρέπει διαρκώς να αξιολογούμε πού βρισκόμαστε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το κόμμα δεν βρίσκεται πλέον στην ίδια κατάσταση με εκείνη που επικρατούσε πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ή πριν από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες περί ενδεχόμενης πρότασης μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελλου, δήλωσε ότι δεν έχει σχετική ενημέρωση, προσθέτοντας ωστόσο πως «όλοι αξιολογούμαστε ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές».

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ακόμη ότι από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα προκύπτει πως ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει μόνο διμερείς συζητήσεις και όχι συλλογικές διαδικασίες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα ώστε να υπερασπιστεί το πολιτικό του πρόγραμμα.

Τέλος, ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος σε ενδεχόμενες εσωκομματικές εξελίξεις, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «δευτερεύον» και υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται ο πολιτικός χώρος, ο οποίος –όπως είπε– διαθέτει σημαντικά πολιτικά αποθέματα που παραμένουν αναξιοποίητα.