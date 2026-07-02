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Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων
Πολιτική
11:54 - 02 Ιουλ 2026

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να υπάρξει ενιαία και ξεκάθαρη στάση απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικής βίας υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο ERTNews Radio 105,8, με αφορμή τη χθεσινή δολοφονική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι, πέρα από τις δημόσιες καταδίκες του περιστατικού, απαιτείται η πλήρης πολιτική απομόνωση τέτοιων φαινομένων από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, χωρίς εξαιρέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις μολότοφ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κλίματος ανοχής απέναντι στη βία.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η πολιτική αντιμετώπιση περιστατικών βίας πρέπει να είναι η ίδια, ανεξάρτητα από την ιδεολογική προέλευση των δραστών.

Όπως ανέφερε, εάν αντίστοιχη επίθεση είχε αποδοθεί σε ακροδεξιές ομάδες, θα υπήρχε –κατά την εκτίμησή του– καθολική καταδίκη και το θέμα θα κυριαρχούσε στη δημόσια συζήτηση και στα μέσα ενημέρωσης για αρκετές ημέρες.

Αντίθετα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι στην περίπτωση που οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς, ορισμένα πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν το ζήτημα με διαφορετικά κριτήρια.

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση καταλήψεων και δράσεων συλλογικοτήτων, όπως οι καταλήψεις στα Προσφυγικά και οι ενέργειες του Ρουβίκωνα, διερωτώμενος αν θα υπήρχε η ίδια στάση εάν αντίστοιχες ενέργειες προέρχονταν από ακροδεξιούς χώρους.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Δημοκρατία στην Ελλάδα λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1974 και πως ιστορικά γεγονότα προηγούμενων δεκαετιών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για πράξεις πολιτικής βίας που οδηγούν ακόμη και στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Κριτική στη ρητορική της αντιπολίτευσης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ακόμη ότι ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται από κόμματα της αντιπολίτευσης συμβάλλουν, όπως είπε, στη δημιουργία ενός τοξικού πολιτικού κλίματος.

Αναφέρθηκε ειδικότερα σε εκφράσεις όπως «εγκληματική οργάνωση» ή «καμόρα» για την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους πολιτική ρητορική δεν συνάδει, κατά την άποψή του, με τη λειτουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού δημοκρατικού κράτους.

Οι αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές επιδοτήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως δήλωσε, η νέα αίτηση που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Ιούλιο θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η διασύνδεση των σχετικών κρατικών μητρώων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διαδικασία θα περιορίσει σημαντικά την ανάγκη μεσολάβησης τρίτων για την υποβολή των δηλώσεων, δημιουργώντας ένα σύστημα που θα είναι περισσότερο διαφανές, απλούστερο και τεχνολογικά εκσυγχρονισμένο.

Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσκοπεί όχι μόνο στην ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και στη δικαιότερη κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος μέσω του νέου υβριδικού συστήματος επέτρεψαν την εξοικονόμηση περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κατευθύνθηκαν φέτος σε πραγματικούς παραγωγούς, μεταξύ των οποίων κτηνοτρόφοι, σιτοπαραγωγοί και βαμβακοπαραγωγοί.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, με την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών ενώτιων στα αιγοπρόβατα και τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών για τους ελέγχους, θα ενισχυθεί περαιτέρω η αξιοπιστία του συστήματος, με στόχο οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι να κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση υποστηρίχθηκε στη Βουλή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός αυτό.

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