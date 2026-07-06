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Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης βδομάδας
Χρηματιστήρια
11:04 - 06 Ιουλ 2026

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης βδομάδας

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές τη Δευτέρα (6/7), μετά τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στις επιχειρηματικές εξελίξεις και στις συμφωνίες που διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe σημειώνει άνοδο 0,11%, κινούμενος στις 653,49 μονάδες, έχοντας ολοκληρώσει την Παρασκευή (6/7) την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Μαΐου. Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινούνται οι περισσότεροι βασικοί και περιφερειακοί δείκτες.

Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία, ο δείκτης DAX ενισχύεται κατά 0,34% στις 25,883.95 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,46% στις 10,728.51 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει άνοδο 0,56% στις 8,555.61 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχύεται κατά 0,62% στις 53,144.50 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφη πτώση 0,29% στις 19,799.53 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η μετοχή της EasyJet, «εκτινάσσεται» κατά 11%, μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους να αποδεχθεί τη βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς που υπέβαλε η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 11:05
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