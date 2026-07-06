Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης βδομάδας

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe σημειώνει άνοδο 0,11%, κινούμενος στις 653,49 μονάδες, έχοντας ολοκληρώσει την Παρασκευή (6/7) την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Μαΐου. Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινούνται οι περισσότεροι βασικοί και περιφερειακοί δείκτες.
Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία, ο δείκτης DAX ενισχύεται κατά 0,34% στις 25,883.95 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,46% στις 10,728.51 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει άνοδο 0,56% στις 8,555.61 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχύεται κατά 0,62% στις 53,144.50 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφη πτώση 0,29% στις 19,799.53 μονάδες.
Στα αξιόλογα της μέρας, η μετοχή της EasyJet, «εκτινάσσεται» κατά 11%, μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους να αποδεχθεί τη βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς που υπέβαλε η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake.