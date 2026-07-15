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ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία
Πολιτική
17:42 - 15 Ιουλ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά το νέο κύμα αποχωρήσεων βουλευτών και τη συρρίκνωση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, το κόμμα καλείται το Σάββατο 18/7 να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9:00 το πρωί, με τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου να έχουν μέχρι στιγμής εκδηλώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε μια αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Παράλληλα, το Σάββατο συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τον οδικό χάρτη προς τις εσωκομματικές διαδικασίες, με στόχο την ανασύνταξη του κόμματος μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

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Στο μεταξύ, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης. Στις πρώτες του δηλώσεις υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της ενότητας και της συλλογικής λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να ασκεί ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο κ. Αμανατίδης ανακοίνωσε επίσης ότι θα αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, μετά τη σχετική δήλωση του βουλευτή.

Οι τελευταίες αποχωρήσεις των Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Μαρίνας Κοντοτόλη και Χάρη Μαμουλάκη έχουν περιορίσει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στους 17 βουλευτές, με αποτέλεσμα το κόμμα να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, πίσω από το ΚΚΕ που διαθέτει 21 έδρες. Οι πληροφορίες περί νέων αποχωρήσεων τις επόμενες ημέρες εντείνουν την αβεβαιότητα, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 47, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού.

Από την άλλη, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από την επιλογή να προηγηθεί η διαδικασία εκλογής γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έναντι της εκλογής προέδρου της ΚΟ, θεωρώντας ότι η δεύτερη αποτελεί την άμεση και βασική πολιτική προτεραιότητα για το κόμμα.

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