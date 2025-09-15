Μήνυμα Μητσοτάκη στον Κόστα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

«Δεν μπορούν να μετέχουν στο SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα τη Δευτέρα (15/9).

«Η επίσκεψή σας, αγαπητέ μου Αντόνιο, στα πλαίσια της περιοδείας σας στα κράτη - μέλη της ΕΕ πιστεύω αντανακλά τη δέσμευσή σας για ένα καλύτερο συντονισμό όλων των εταίρων εν μέσω μιας εξαιρετικά ρευστής διεθνούς συγκυρίας, αλλά και για την καλύτερη επεξεργασία όσων θα μας απασχολήσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το τρέχον εξάμηνο, τα οποία είναι πάρα πολλά», επεσήμανε αρχικά ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αντόνιο Κόστα.

Ως προς το Ουκρανικό, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «εκφράζουμε τη στήριξή μας στη συνεννόηση που γίνεται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι προφανώς μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με τήρηση των εγγυήσεων ασφάλειας, με σημαντικότερη την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα στηρίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για εκεχειρία, εκφράζοντας [παράλληλα και ανησυχία για την «ανεπίτρεπτη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ». Όπως είπε, «πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα», κάτι για το οποίο η χώρα συμβάλλει από την πλευρά της με την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνει στους αμάχους που δοκιμάζονται στον παλαιστινιακό θήλακα.

«Με τον πρόεδρο συζητήσαμε και για την κοινή μας άμυνα. Με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας είχα την ευκαιρία να αναφέρω στη συζήτησή μας την ανάγκη να υπάρχει κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι ώριμη να γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα τη διεξάγουμε σε επόμενες συζητήσεις».

Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας ότι «σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν ακόμα με πόλεμο μέλη της Ένωσης». Ασφαλώς ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην Τουρκία, η οποία κατέθεσε αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα συνεχάρη την Ελλάδα «για ό,τι έχει καταφέρει την τελευταία 10ετια». «Είναι εντυπωσιακό το πώς ανακάμψατε. Τώρα έχετε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς μακροοικονομικά θεμέλια» πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο ίδιος τόνισε την «πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση» της Ελλάδας για την οποία είπε «είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής» ενώ συντάχθηκε με την άποψη Μητσοτάκη ότι «αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».