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Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα διαμορφώνουν το μέλλον του επιχειρείν
Τεχνολογία
12:51 - 24 Σεπ 2025

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα διαμορφώνουν το μέλλον του επιχειρείν

Reporter.gr Newsroom
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Στον καθοριστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των δεδομένων στην επιχειρηματική στρατηγική αναφέρθηκε ο Χρήστος Μπόμπολης, MarTech & Data Cloud Lead της Salesforce, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Data & AI Conference 2025 της Boussias Events.

Σε ένα ενδιαφέρον fireside chat με τον Business Editor Παναγιώτη Μαρκέτο, ο κ. Μπόμπολης εξήγησε πως η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται από υποστηρικτικό εργαλείο σε βασικό συστατικό της επιχειρηματικής επιτυχίας. «Το AI δεν αποτελεί πλέον μελλοντική υπόσχεση, αλλά απτή πραγματικότητα που δημιουργεί μετρήσιμο ROI, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και νέες προοπτικές στην αλληλεπίδραση με τις λύσεις πληροφορικής. Ο πελάτης πλέον αναζητά αποτελέσματα σκέψης, δηλαδή έναν συνδυασμό γνώσης, ανάλυσης πληροφορίας και, συχνά, υπολογισμού», σημείωσε ο κ. Μπόμπολης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον καταλυτικό ρόλο των δεδομένων, η σωστή οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητά τους. Ο κ. Μπόμπολης επισήμανε τη σημασία του data governance και της ασφάλειας, εξηγώντας ότι η προστασία των δεδομένων έχει δύο όψεις, αφενός την άμυνα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και αφετέρου την ορθή διαχείριση της πρόσβασης εντός της επιχείρησης. Με εργαλεία όπως το Trust Layer της Salesforce, οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίζουν το δικό τους data governance, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες τους και πάντοτε σε απόλυτη συμμόρφωση με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο κ. Μπόμπολης παρουσίασε την πλατφόρμα Agentforce, η οποία αναδεικνύει το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα επιχειρήσεων και πελατών. Στον τομέα του customer service, για παράδειγμα, οι χρήστες λαμβάνουν άμεσες, ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες απαντήσεις με ελάχιστη αλληλεπίδραση, στοιχείο που καθιστά τις επιχειρήσεις «future ready».

Κλείνοντας, ο κ. Μπόμπολης σημείωσε πως στην ελληνική αγορά ήδη καταγράφονται τα πρώτα παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης AI, που αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, και παρότρυνε τις εταιρείες να διερευνήσουν λύσεις από κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες, ώστε να ενσωματώσουν με επιτυχία την AI στην καθημερινή λειτουργία τους.

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