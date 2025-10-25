Τεχνητή Νοημοσύνη και εκπαίδευση: «Σύμμαχος» της γνώσης ή εργαλείο αντιγραφής;

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος αλφαβητισμού που - σύμφωνα με έρευνες - έχει διογκωθεί παγκοσμίως, ιδιαίτερα από την πανδημία του covid και μετά; Μπορεί, δηλαδή, να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο μάθησης κι όχι, απλώς, ένα εργαλείο λογοκλοπής και αντιγραφής που χρησιμοποιείται αφειδώς από μαθητές και φοιτητές;

Τα ερωτήματα αυτά τίθενται πλέον ευθέως και στη χώρας μας, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2025 η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπει για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολεία, μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools»· ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση και στοχεύει στην εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών στη δημιουργική και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στη μαθησιακή διαδικασία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κάνει «πρεμιέρα» σε 20 ελληνικά σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς να αποκτούν πρόσβαση τον Δεκέμβριο και τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου να μπορούν να το χρησιμοποιούν από τον Μάρτιο του 2026 και μετά. Στόχος είναι να επεκταθεί στη συνέχεια και στις υπόλοιπες βαθμίδες και να χρησιμοποιείται πανελλαδικά από το σχολικό έτος 2026-2027.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ChatGPT Edu είναι μια ειδική πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση. Παρέχει ασφαλές, κλειστό περιβάλλον χωρίς διαφημίσεις, διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο, διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία μάθησης (Custom GPTs).

Όπως διευκρινίζεται, τα δεδομένα των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ προστατεύονται μέσω πλήρους κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης με τον GDPR.

Η εξέλιξη αυτή – σε συνδυασμό με το γεγονός πως ήδη τα τελευταία χρόνια μαθητές και φοιτητές καταφεύγουν συχνά στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις – φέρνει και στην Ελλάδα το ερώτημα εάν η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο έρευνας και γνώσης.

Διεθνή δεδομένα: Η περίπτωση των ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρόβλημα του αλφαβητισμού έχει καταγραφεί εδώ και χρόνια, καθώς τα αποτελέσματα των μαθητών στην ανάγνωση είχαν ήδη αρχίσει να φθίνουν πριν η πανδημία τα ρίξει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν διάφορους παράγοντες που πιθανώς συμβάλλουν σε αυτή την τάση, όπως η αυξημένη χρήση οθονών από τα παιδιά, η μείωση της προσοχής τους και η περιορισμένη ανάγνωση μεγαλύτερων σε έκταση κειμένων.

Σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, δοκιμάζονται εκπαιδευτικοί βοηθοί βασισμένοι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά να εξασκούνται στην ανάγνωση και να διορθώνουν άμεσα τα λάθη τους, ενώ προσαρμόζουν και τα μαθήματα στο ατομικό επίπεδο ανάγνωσης κάθε μαθητή. Παρά τα οφέλη, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και για το κατά πόσο μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τις δεξιότητες ανάγνωσης.

Η σημασία της δια ζώσης διδασκαλίας

Η Ying Xu, επίκουρη καθηγήτρια στο Harvard Graduate School of Education, η οποία μελετά τη χρήση βοηθών ανάγνωσης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρατηρεί ότι «όταν τα παιδιά διαβάζουν με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που τους κάνει ερωτήσεις και παρέχει ανατροφοδότηση, τα οφέλη που λαμβάνουν είναι παρόμοια με αυτά που αποκομίζουν από την ανάγνωση με έναν ενήλικα».

Τονίζει, ωστόσο, ότι η έρευνά της δεν αποδεικνύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει γονείς και δασκάλους. Αντιθέτως, η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα της μάθησης που πραγματοποιείται στο σπίτι και στην τάξη.

Ανησυχίες και προκλήσεις

Καθώς τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν, οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη ευθυγράμμισης των σχολικών προγραμμάτων ανάγνωσης με τη νέα τεχνολογία, η οποία μπορεί να προσφέρει γρήγορες προσαρμογές στα κείμενα και τα μαθήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μαθητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών και να χρειαστεί να διαχειριστούν δύο διαφορετικά είδη δεξιοτήτων και στρατηγικών.

Ο Alex Kotran, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης AiEdu, η οποία προωθεί τη γνώση για την τεχνητή νοημοσύνη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δήλωσε στο CNN:

«Πιθανότατα σε δέκα χρόνια όλα τα παιδιά με περιορισμένους πόρους θα έχουν πρόσβαση σε Τεχνητή Νοημοσύνη, δασκάλους και βοηθούς AI, εφαρμογές μάθησης AI. Εν τω μεταξύ, οι πιο προνομιούχοι θα συνεχίσουν να προσλαμβάνουν δασκάλους, να διαβάζουν βιβλία και να γράφουν με χαρτί και στυλό… Αυτό με ανησυχεί έντονα», αναφέρει.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο αυτό εργαλείο – το ChatGPT Edu – θα χρησιμοποιείται αρχικά στη σχολική τάξη με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ενώ στόχος είναι στη συνέχεια η χρήση του να διευρυνθεί – οι μαθητές να μάθουν, δηλαδή, να το χρησιμοποιούν και μόνοι τους για εργασίες, projects και δημιουργικές δραστηριότητες.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «σημαντικό βήμα για το σχολείο του μέλλοντος», δίνοντας μεγάλη έμφαση στο ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει «υποκατάστατο» της εκπαίδευσης, αλλά σύμμαχό της.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Με το πρόγραμμα AI in Schools φέρνουμε για πρώτη φορά την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες, ως σύμμαχο της εκπαίδευσης και όχι ως υποκατάστατό της. Θέλουμε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να τη χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη».

Τόνισε, δε, ότι στόχος είναι η Ελλάδα να αποτελέσει πρότυπο στην κατανόηση και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, μέσα από τη συνεργασία με μεγάλους τεχνολογικούς φορείς και οργανισμούς.