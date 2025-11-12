ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς θα είναι η αγορά εργασίας το 2040; Η Gen Alpha απαντά
Τεχνολογία
11:11 - 12 Νοε 2025

Πώς θα είναι η αγορά εργασίας το 2040; Η Gen Alpha απαντά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα μελέτη της IWG αποκαλύπτει ότι το 86% της Generation Alpha πιστεύει ότι η εργασία του θα διαφοροποιείται κατά πολύ από εκείνη των γονιών του.

Επιγραμματικά πιστεύουν ότι:

  • Οι μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις προβλέπεται ότι θα εκλείψουν, καθώς μόλις το 29% δηλώνει πρόθυμο να μετακινείται για περισσότερο από 30 λεπτά μέχρι να φτάσει στην εργασία του.
  • Το 88% αναμένει ότι θα εργάζεται τακτικά με Τεχνητή Νοημοσύνη ή ρομπότ, ενώ το ένα τρίτο προβλέπει το τέλος της χρήσης του email
  • Το 81% δηλώνει ότι η υβριδική εργασία θα αποτελεί το κυρίαρχο μοντέλο απασχόλησης στο μέλλον.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν νέοι ηλικίας 11 έως 17 ετών και οι γονείς τους, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το πώς αναμένουν να έχει αλλάξει ο χώρος εργασίας έως το 2040, όταν η Gen Alpha θα αποτελεί την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σχεδόν εννέα στους δέκα (86%) αναμένουν η επαγγελματική τους ζωή να έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με εκείνη των γονιών τους, με την καθημερινότητα στο γραφείο να είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με όσα γνωρίζουμε έως σήμερα.

Τέλος στις καθημερινές μετακινήσεις έως το 2040

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές προβλέψεις αφορά αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις από και προς την εργασία. Μόλις το ένα τρίτο (29%) των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα ξοδεύει πάνω από 30 λεπτά καθημερινά για να φτάσει στην εργασία του, κάτι που σήμερα αποτελεί το τρέχον εργασιακό καθεστώς για τους γονείς τους. Οι περισσότεροι προβλέπουν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η μείωση του χαμένου χρόνου στις μετακινήσεις θα αποτελεί προτεραιότητα, επιτρέποντάς τους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους, όταν μελλοντικά οι ίδιοι γίνουν γονείς.

Ρομπότ, Τεχνητή Νοημοσύνη και το «τέλος» του email

Η έρευνα εστίασε επίσης σε βασικές τεχνολογικές προβλέψεις, οι οποίες, όπως ήταν αναμενόμενο, επικεντρώθηκαν έντονα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 88% της Gen Alpha αναμένει ότι θα χρησιμοποιεί τακτικά «έξυπνους» βοηθούς και ρομπότ στην εργασία του.

Αναμένονται επίσης πλήθος άλλων τεχνολογικών καινοτομιών, όπως: ακουστικά εικονικής πραγματικότητας (VR) για τρισδιάστατες συναντήσεις (38%), ειδικοί χώροι για gaming (38%), sleeping pods (31%), εξατομικευμένες ρυθμίσεις φωτισμού και θερμοκρασίας (28%) και αίθουσες συσκέψεων με επαυξημένη πραγματικότητα (25%).

Ένα ακόμη ανατρεπτικό εύρημα της μελέτης, είναι πως το ένα τρίτο (32%) θεωρεί ότι η χρήση του email θα εκλείψει και θα αντικατασταθεί από νέες πλατφόρμες και τεχνολογίες που θα επιτρέπουν πιο αποτελεσματική συνεργασία.

Η υβριδική εργασία θα διαμορφώσει τη νέα πραγματικότητα

Σύμφωνα με την έρευνα, η υβριδική εργασία θα αποτελέσει το κυρίαρχο μοντέλο απασχόλησης στο μέλλον. Το 81% της Gen Alpha πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία θα είναι ο κανόνας το 2040, δίνοντας στους εργαζόμενους την ελευθερία να επιλέγουν πώς και από πού θα εργάζονται.

Μόλις το 17% των ερωτηθέντων αναμένει ότι θα εργάζεται αποκλειστικά από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας, ενώ η πλειονότητα προβλέπει ότι θα μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ σπιτιού, τοπικών χώρων εργασίας και κεντρικών γραφείων (HQ), ώστε να ολοκληρώνει τα καθήκοντά της με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων της μετακίνησης σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εργασίας, είναι η μείωση του άγχους από τις μετακινήσεις (51%), ο περισσότερος χρόνος με φίλους και οικογένεια (50%), η βελτίωση της υγείας και της ευεξίας (43%) και η αύξηση της παραγωγικότητας (30%).

Η ευελιξία αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα, σε τέτοιο βαθμό που το ένα τρίτο (33%) της Gen Alpha δηλώνει ότι η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας θα είναι ο κανόνας.

Ο Mark Dixon, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IWG, δήλωσε: «Η επόμενη γενιά εργαζομένων έχει καταστήσει σαφείς τις απόψεις της: η ευελιξία στο πού και πώς εργάζονται δεν είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη. Η σημερινή γενιά μεγάλωσε βλέποντας τους γονείς της να σπαταλούν χρόνο και χρήματα σε μακρινές, καθημερινές μετακινήσεις,ενώ η σύγχρονη τεχνολογία τις έχει καταστήσει ουσιαστικά περιττές.

Η τεχνολογία ήταν πάντοτε παράγοντας διαμόρφωσης του τρόπου εργασίας και θα εξακολουθεί να είναι. Πριν από 30 χρόνια, η ευρεία χρήση του email υπήρξε πρωτοπορία. Σήμερα, η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ρομπότ έχει εξίσου βαθύ αντίκτυπο, επηρεάζοντας τον τρόπο και τον τόπο εργασίας της Generation Alpha στο μέλλον».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Gen Χ υπό πίεση: Στο αποκορύφωμα της καριέρας, αλλά χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας
Ειδήσεις

Η Gen Χ υπό πίεση: Στο αποκορύφωμα της καριέρας, αλλά χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας

IWG: Το γραφείο του 2050 αλλάζει ριζικά: Πώς η ΑΙ μεταμορφώνει το μέλλον της εργασίας
Τεχνολογία

IWG: Το γραφείο του 2050 αλλάζει ριζικά: Πώς η ΑΙ μεταμορφώνει το μέλλον της εργασίας

«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες
Επιχειρήσεις

«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες

Σπουδές χωρίς αντίκρισμα: Το χάσμα εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
Εργασιακά

Σπουδές χωρίς αντίκρισμα: Το χάσμα εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ