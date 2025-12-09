Μην ψάχνεις πια αλλού: Οι μεγάλοι κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ήδη εδώ

Πλήθος δημοσιευμάτων διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια για τα "δεινά" που μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αναλύσεις για το ποιες δουλειές θα εξαφανιστούν και μελέτες για το αν η ανθρωπότητα κινδυνεύει. Ο Demis Hassabis, CEO της Google DeepMind, αντιτείνει πως είναι προτιμότερο να κοιτάξουμε το παρόν και όχι το μέλλον, καθώς οι σοβαροί κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη πραγματικοί και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής του Axios ο Hassabis είπε ότι τα μεγάλα προβλήματα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να μας απασχολούν και έκανε λόγο συγκεκριμένα για κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές (ενέργεια, νερό). Όπως είπε συμβαίνουν ήδη, αν και ίσως όχι ακόμη με τα πιο εξελιγμένα συστήματα AI. Πρέπει, όμως, να χτίσουμε γρήγορα άμυνες.

Οι ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας είναι άλλωστε ένα πρόβλημα που ήδη αντιμετωπίζουμε και αποδεικνύεται από μελέτες που διαπιστώνουν ότι καμία από τις κορυφαίες εταιρείες AI δεν διαθέτει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας για την αποτροπή καταχρηστικής χρήσης ή απώλειας ελέγχου των μοντέλων τους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται βέβαια και οι απάτες μέσω AI: Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις, όπως μια απαγωγή-απάτη με φωνή που δημιουργήθηκε από AI και οδήγησε σε κινητοποίηση της αστυνομίας.

Ακόμα συμβαίνουν ήδη:

Ενισχυμένες κυβερνοεπιθέσεις: Οι χάκερ βρίσκονται στα πρόθυρα να εξαπολύσουν πλήρως αυτοματοποιημένες κυβερνοεπιθέσεις που κινούνται ταχύτερα και πιο "έξυπνα" από ό,τι μπορούν να παρακολουθήσουν οι ανθρώπινοι αμυντικοί μηχανισμοί.

Και νέες μορφές εγκληματικότητας: Η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το έγκλημα, από deepfake απάτες χαμηλού κόστους και AI-written ransomware, έως μαζικές υποκλοπές ταυτότητας.

Ενώ, λοιπόν, οι μακροπρόθεσμοι, υπαρξιακοί κίνδυνοι εξακολουθούν να συζητούνται, φαίνεται πως οι πρακτικοί, κακόβουλοι κίνδυνοι είναι ήδη παρόντες και εξελίσσονται ραγδαία.

Τα θετικά

Ο Demis Hassabis, διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, αναμένει ότι το 2026 φέρνει σημαντική πρόοδο στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα είπε πως πλέον η ΑΙ θα "διαβάζει" καλύτερα βίντεο, πχ του συμβολισμούς μίας σκηνής από κάποια ταινία.

Πχ η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει και αναλύει μία σκηνή από το «Fight Club» και αντί απλώς να περιγράφει τη δράση, μπορεί να ερμηνεύσει το γεγονός ότι ένας χαρακτήρας αφαιρεί ένα δαχτυλίδι ως φιλοσοφικό σύμβολο παραίτησης από την καθημερινή ζωή. Το πιο πρόσφατο μοντέλο εικόνας της Google κατανοεί δηλαδή με ακρίβεια το οπτικό περιεχόμενο, επιτρέποντάς του να δημιουργεί σύνθετες παραγωγές όπως infographics — κάτι που δεν ήταν προηγουμένως εφικτό.

Ο Hassabis λέει επίσης ότι στο τέλος του 2026 θα είναι έτοιμος ένας καθολικός βοηθός που θα λειτουργεί σε όλες τις συσκευές για να διαχειρίζεται την καθημερινή ζωή.